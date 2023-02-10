Жители Свердловской области подали более 60 тысяч заявок на подключение домов к газу

До конца 2023 года планируется создать техническую возможность для подключения 70 тысяч домов. Фото: Павел Ворожцов

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов сообщил о том, что программа по социальной газификации в регионе идет с опережением графика. Техническая возможность для подключения создана для 51 тысячи домов.

"По плану — до конца 2023 года необходимо создать техническую возможность для подключения 70 тысяч домов. Таким образом, мы уже выполнили план более чем на 70%", — заявил Николай Смирнов.

В Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева создана интерактивная карта социальной газификации. Указав свой адрес, любой желающий может узнать, есть ли его дом в плане газификации, какая организация проведет газ и в какие сроки, а также рассчитать стоимость услуги. Здесь же можно подать заявку на подключение. На сегодняшний день заявки подали уже 60,2 тысячи человек, сообщает департамент информационной политики региона.

Также оформить заявление свердловчане могут на Госуслугах, на портале Единого оператора газификации в личном кабинете или в офисе газораспределительной организации.

Напомним, на заседании правительства 18 января губернатор Евгений Куйвашев дал ряд поручений в рамках реализации программы по социальной газификации в Свердловской области. Речь шла о расширении списка льготников и возможности увеличения размера компенсации при подключении до 250 тысяч рублей.

Кроме сельских учителей и врачей, губернатор распорядился включить в льготный список представителей бюджетной сферы: социальных работников и работников учреждений культуры.

Кроме того, глава региона дал поручение министерству энергетики и ЖКХ Свердловской области проработать вопрос по расширению перечня оборудования и материалов, на которые могут быть направлены средства, выплачиваемые в рамках соцгарантий. Сейчас уральцам компенсируют покупку котла, плиты, счетчика, клапана или сигнализатора.

Как сообщил Николай Смирнов, пакет документов по поручениям губернатора уже отправлен в Заксобрание Свердловской области.

Главам муниципалитетов было поручено разработать четкие дорожные карты по подключению каждого дома, чтобы было понятно, как и на какие средства люди смогут установить у себя необходимое оборудование.

Первый заместитель губернатора Алексей Шмыков уже провел штаб по газификации, где подчеркнул, что темпы социальной газификации станут одним из критериев оценки эффективности работы глав свердловских муниципалитетов.

Ранее сообщалось о том, что в Свердловской области начала работать "Газовая ипотека".