Аттестованных гидов задействуют в международных мероприятиях в Екатеринбурге летом 2023 года

В Свердловской области гиды и экскурсоводы проходят аттестацию. Фото: Галина Соловьева

Аттестованных экскурсоводов и гидов-переводчиков задействуют для работы с гостями в мероприятиях, посвященных 300-летию столицы Урала, на ИННОПРОМе и Всемирных студенческих играх в 2023 году. Вопрос о подготовке квалифицированных сотрудников обсудили в администрации Екатеринбурга, сообщает пресс-служба мэрии.

"Прошедший год продемонстрировал значительный рост внутреннего туристического потока как по России в целом, так и по Свердловской области. Екатеринбург, являясь точкой входа в регион, продолжает активно совершенствоваться и становиться все более популярным для туристов из российских городов. По этой причине закономерно увеличивается спрос на экскурсионные маршруты, а значит и на услуги квалифицированных экскурсоводов. В дальнейшем рост уровня туристской привлекательности уральской столицы будет неразрывно связан с повышением кадрового потенциала туристской отрасли", — подчеркнула начальник департамента общественных связей администрации Екатеринбурга Галина Токарева.

В Свердловской области для получения аттестата экскурсоводы сдают экзамен, в который включены 120 вопросов и 10 билетов с практическими заданиями. Результаты оценивает комиссия, в нее входят представители исполнительной власти, общественники, эксперты туристической отрасли. По итогам гиды получают аттестационный документ, действующий в течение 5 лет на территории региона.

В подготовке к контрольным испытаниям соискателям помогают подготовиться в областном фонде поддержки предпринимательства, где в трех программах обучения за 2022 год участие приняли 103 человека. Также Центр развития туризма Свердловской области совместно с УрФУ организовал для экскурсоводов бесплатные курсы. Обучение прошли уже 150 человек. Кроме этого, в институте дополнительного образования УрГЭУ планируют запустить образовательные проекты для гидов по направлениям: промышленный, гастрономический и медицинский туризм.

Напомним, Свердловская область получит дополнительно полмиллиарда рублей федеральной поддержки на развитие туризма.