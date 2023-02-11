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11 февраля 2023, 08:00

День рождения Михаила Клименко

депутат ЗССО

Фото: Алексей Кунилов

Сегодня, 11 февраля, руководителю Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева, заместителю секретаря Свердловского регионального отделения партии, заместителю председателя Законодательного Собрания Свердловской области, члену комитета по бюджету, финансам и налогам Михаилу КЛИМЕНКО исполняется 42 года

Его поздравляет Глава Администрации Кировского района города Екатеринбурга Владимир БОЛИКОВ:

– Уважаемый Михаил Николаевич!

Жители Кировского района именно Вам доверили представлять свои интересы в Законодательном Собрании Свердловской области, и не ошиблись в своем выборе. Гармоничное сочетание высокой деловой активности, мудрости, справедливости и терпения – вот черты, которые характеризуют Вашу деятельность сразу на нескольких высоких постах.

Мы высоко ценим Ваш опыт, настойчивость, умение в наше стремительное время быстро найти оптимальные решения возникающих проблем. В этот торжественный День желаем Вам здоровья, успехов, оптимизма и семейного благополучия.

Областная газета Свердловской области
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