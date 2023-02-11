День рождения Владислава Пинаева

Фото: Ольга Кошкина

Сегодня, 11 февраля, главе Нижнего Тагила, председателю правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Свердловской области» Владиславу ПИНАЕВУ исполняется 54 года

Его поздравляют:

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей ШМЫКОВ:

– Уважаемый Владислав Юрьевич!

От всего сердца поздравляю Вас с днем рождения!

Нижний Тагил по праву считается второй столицей Среднего Урала. За годы работы в должности Главы Вы добились больших успехов в реализации потенциала города, который меняется в лучшую сторону. Пример тому – 300-летие Нижнего Тагила.

Ваш высокий профессионализм, человеческие качества, полная самоотдача, справедливость, требовательность к себе и подчиненным вызывают глубокое уважение! Вы – человек слова и дела, способный нести ответственность за благополучие жителей города, настоящий патриот своего города и Отечества.

От всей души желаю Вам новых свершений, понимания и поддержки соратников и единомышленников, оптимизма и энергии для движения вперед. Крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!

Депутат Государственной Думы РФ Константин ЗАХАРОВ:

– С Владиславом Юрьевичем мы знакомы еще с того времени, когда он трудился в министерстве промышленности Свердловской области, затем был период совместной работы в администрации Нижнего Тагила. Владислава Юрьевича всегда отличали ответственность, профессионализм и пристальное внимание к любым деталям. Впрочем, результаты его работы красноречиво говорят сами за себя.

Желаю Владиславу Юрьевичу здоровья, благополучия и дальнейших успехов в реализации самых амбициозных проектов!