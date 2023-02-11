Кибермошенники не дремлют: чем грозит пользователю взлом аккаунта в Telegram

За 2022 год количество фишинговых атак в мессенджерах выросло на 800%. Фото: Алексей Кунилов

Пользователи Telegram массово жалуются на взломы аккаунтов. Люди получают ссылку от одного из контактов с вполне безобидной просьбой — проголосовать в конкурсе или оставить отзыв. Перейдя по ней, пользователь попадает на фишинговый сайт, с помощью которого хакеры взламывают аккаунт и получают доступ к конфиденциальным данным человека.

Взлом пользователи распознают не сразу, так как на некоторое время мошенники предпочитают затаиться. Об атаке люди узнают, когда кто-то из их знакомых сообщает о подозрительной рассылке или когда с банковских карт владельца списываются средства по незнакомым транзакциям.

"Киберпреступники задействуют разнообразные схемы, которые могут по-разному навредить жертвам. Злоумышленников могут интересовать конфиденциальная информация из переписок жертвы, например, для шантажа, продажи учетной записи на теневых форумах. Также это может быть сценарий с рассылкой просьб одолжить деньги по адресной книге владельца аккаунта. Нередко целью мошенников бывает кража Telegram-каналов, которые вели жертвы", — рассказывают эксперты Group-IB.

По данным экспертов, за последний год количество фишинговых атак в мессенджерах выросло на 800%. В IT-копаниях это связывают с тем, что в том же Telegram значительно возросла аудитория.

"Достаточно много роботов у компаний организовано через telegram-каналы. Все это в совокупности приводит к тому, что в Тelegram таргетировать того или иного человека становится удобнее, чем в иной социальной сети или через веб-трафик. Мошенники перешли в Тelegram, потому что люди в него перешли", — уточняет IT-эксперт Павел Мясоедов.

Как можно защитить свой аккаунт от взлома, какие меры для этого необходимо принять и поможет ли полиция найти киберпреступников — читайте в материале "Областной газеты".