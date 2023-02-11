Мошенники присели на «телегу». Кражи персональных данных в Тelegram приобретают массовый характер

За последний год значительно возросло количество фишинговых атак в мессенджерах. Фото: Алексей Кунилов

Пользователи Telegram все чаще жалуются на взломы аккаунтов. В основном хакеры делают это через отправку сообщений со ссылками на фишинговые сайты, где и происходит кража персональных данных. По данным киберэкспертов, за последний год количество фишинговых атак в мессенджерах выросла на 800 процентов. Чем опасен для пользователя взлом аккаунта в Telegram, какими данными могут завладеть хакеры и можно ли обезопасить себя от кибератаки – разбиралась «ОГ».

Взлом и кража

Мошенники взламывают аккаунт в Telegram с помощью программ подбора пароля или вредоносного приложения. От имени атакованного пользователя неизвестные рассылают сообщения со ссылками списку его контактов. Сообщения, как правило, носят абсолютно безобидный характер: содержат просьбы проголосовать за ребенка, участвующего в конкурсе, оставить отзыв об услуге или товаре и т.п. Человек, переходящий по ссылке, попадает на фишинговый сайт, с помощью которого хакеры получают доступ к его конфиденциальным данным.

Распознать взлом удается не сразу. Понимание, что аккаунт подвергся атаке, приходит только после того, как кто-то из знакомых сообщает о подозрительной рассылке от имени друга или еще хуже, когда с банковских карт владельца списываются средства по незнакомым транзакциям.

Именно так, к примеру, о взломе своей «телеги» узнала жительница Екатеринбурга Наталья, менеджер по продажам магазина бытовой техники. Друзья сообщили: им с ее аккаунта пришла просьба скинуть денег и ссылка – как позже выяснилось – на фишинговый сайт.

– Я была в шоке, ничего понять не могла, так как никому ничего не рассылала, тем более сообщения в духе «закиньте денег». Самое ужасное, что от моего имени такие сообщения получили почти все в моем списке контактов, а в них коллеги по работе, руководители различных организаций, родные, друзья и много кто еще. Я растерялась, но потом обратилась в поддержку мессенджера и мне помогли. Заблокировали аккаунт и дали возможность завести новый, проинструктировали. Хорошо, что никто никакие деньги никому не скинул, мои бдительные друзья обратили внимание на сообщение и вовремя мне позвонили», - рассказала Наталья журналисту «ОГ».

Эксперты в сфере кибербезопасности отмечают, что взломщики как правило часто преследуют две цели: получение данных для перепродажи «серым» рекламщикам и завладение персональными данными. В первом случае потребителя включают в рассылку и направляют ему предложения о полулегальных услугах, например, сыграть в онлайн-казино. Во втором случае через фишинговые сайты у пользователя крадут логины и пароли к мессенджерам, социальным сетям и другим важным аккаунтам.

«Злоумышленников может интересовать конфиденциальная информация из переписок жертвы, например, для шантажа, продажи учетной записи на теневых форумах. Также это может быть сценарий с рассылкой просьб одолжить деньги по адресной книге владельца аккаунта – как было в описанном случае. Нередко целью мошенников бывает кража телеграм-каналов, которые вели жертвы», – рассказывают эксперты Group-IB.

Group-IB – российская компания. Была создана в 2003 году. Является одним из ведущих разработчиков решений для предотвращения кибератак, борьбы с мошенничеством и защиты брендов от цифровых рисков. Своей миссией компания называет борьбу с киберпреступностью.

«Изучаются ваши данные, группы в соцсетях и Тelegram, и с помощью таких средств, как социальный инжиниринг (совокупность методов и технологий, которые позволяют получить конфиденциальную информацию. – Прим. ред.). У вас пытаются заполучить, например, слепок голоса – в зависимости от того, какое приложение мошенники по итогу хотят у вас взломать. Известно множество случаев, когда по совокупности всех украденных данных – хакеры заполучают доступ к элементам системы, посредством которых можно осуществить оплату. Например, если карта у вас привязана к какому-нибудь онлайн-магазину, мошенники совершают с нее от вашего имени покупки или как-то перенаправляют транзацкию в свою пользу», – добавляет директор и партнер компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

Компания «Интеллектуальный Резерв» («ИТ-Резерв») создана в 2016 году. Специализируется на программно-аппаратных решениях для защиты информации, деловых коммуникаций и автоматизации бизнес- процессов. Команда компании построена вокруг группы ветеранов ИТ-индустрии, ранее работавших в ведущих организациях страны.

Мошенники на время могут затаиться и не предпринимать никаких активных действий. В это время они попросту изучают учетные записи, к которым получили доступ. Особый интерес вызывают аккаунты в Telegram c премиальной подпиской.

«Владельцы таких аккаунтов могут подарить премиальную подписку любой другой учетной записи, а средства на оплату спишутся со счета потерпевшего в PlayMarket/Appstore. Таким образом, злоумышленники могут продавать премиальные подписки Telegram за полцены, оплачивая их за счет взломанных учетных записей и получая конечную прибыль непосредственно от покупателей», – уточняют эксперты Group-IB.

Что делать

Чтобы избежать взлома, ни в коем случае нельзя переходить по ссылкам в сомнительных сообщениях. А если ссылку все же открыли – не вводите на сайте код авторизации в Telegram и не сообщайте о себе любую другую информацию.

Взлом можно распознать по уведомлениям о входе, который пользователь не совершал, а также по невозможности попасть в аккаунт под своими логином и паролем. В этом случае первое, что нужно сделать, – обратиться в техническую поддержку Telegram или социальной сети, выполнить все инструкции, которые предоставит специалист. Техподдержка очистит взломанный аккаунт, закроет его и даст возможность пользователю перезайти в него под новыми логином и паролем.

«Если же злоумышленники не сменили пароль и доступ сохранился, нужно зайти в настройки, завершить все активные сеансы и самостоятельно поменять пароль», – поясняет директор Центра продуктов Solar appScreener компании «Ростелеком-Солар» ДаниилЧернов.

"Ростелеком-Солар" – компания кластера кибербезопасности «Ростелекома», национальный провайдер сервисов и технологий для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления кибербезопасностью.

Как обезопасить свой аккаунт

В первую очередь эксперты рекомендуют соблюдать правила кибергигиены. И прежде всего завести уникальные логины и пароли ко всем аккаунтам, как в мессенджерах, так и в соцсетях.

«Чтобы защитить себя от кражи аккаунтов, нужно придумать для каждого из них сложный и уникальный пароль, который состоит не менее чем из восьми знаков и включает буквы в разном регистре, цифры и специальные символы. Как минимум раз в полгода пароль нужно менять. Также можно подключить двухфакторную аутентификацию и ни в коем случае не сообщать мошенникам одноразовый код, который нужен для подтверждения входа в аккаунт. Кроме того, полезно настроить уведомления о входе. Некоторые сервисы по умолчанию присылают письмо или сообщение, если был произведен вход в аккаунт с нового устройства», – рекомендует директор Центра продуктов Solar appScreener компании «Ростелеком-Солар» Даниил Чернов.

При двухфакторной аутентификации пользователь заводит логин и пароль, вторым этапом защиты становится специальный код,приходящий по SMS или электронной почте от мессенджера или соцсети. – Прим. «ОГ».

По данным экспертов, за последний год количество фишинговых атак в мессенджерах выросла на 800 процентов. Это связывают с тем, что аудитория, в частности в Telegram, значительно выросла. Мессенджер перестал быть просто средством обмена сообщениями и звонками. Telegram превратился в некую экоплатформу, где люди переписываются, работают, делают покупки.

«Достаточно много роботов у компаний организовано через telegram-каналы. Все это в совокупности приводит к тому, что находить целевую аудиторию для онлайн-рекламы здесь становится удобнее, чем в иной социальной сети. Мошенники перешли в telegram, потому что люди в него перешли. Уверен, что в Тelegram обратили внимание на ситуации с массовым взломом, которые произошли перед новым годом. Скорее всего они будут блокировать подозрительные аккаунты, и это будет происходить в автоматическом режиме. Как вариант, будет происходить на уровне программного кода – когда система будет видеть, что идет негативная, пагубная преступная рассылка», – предполагает IT-эксперт Павел Мясоедов.

«ОГ» обратилась в техподдержку Telegram с просьбой уточнить, были ли усилены меры безопасности после предновогодних взломов мессенджера. На момент публикации ответ получен не был.

Поможет ли полиция

Обращаться в полицию нужно сразу, не стесняясь, советуют эксперты по IT-безопасности пользователям.

«Шансы на успешное расследование таких случаев существуют, более того, они повышаются с каждым вновь обнаруженным следом активности злоумышленников (сайт, сервер и т.п.). Вероятность будет выше, если удастся получить данные от самого мессенджера - но для этого нужно обращение в правоохранительные органы», – комментируют ситуацию эксперты Group-IB.

"Если кто-то из граждан стал жертвой мошенников, необходимо подать заявление в территориальный отдел полиции либо через официальный сайт ГУ МВД или рубрику для граждан и СМИ. Чем быстрее вы это сделаете, тем больше шансов найти злоумышленников", – подтверждает начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Расследованием преступлений в сфере информационных технологий сегодня занимаются специализированные департаменты правоохранительных органов, уточняет полковник Горелых. Работу ведут и в IT-компаниях, занимающихся обеспечением кибербезопасности.

«Да, пользователи не видят всей работы – но она ведется. Нередко она происходит на так называемом бэкэнде (серверная сторона сайта илиприложения, отвечающая за его функционирование и хранение данных, которая не видна пользователю. – Прим. «ОГ».). Делаются специализированные системы, которые блокируют рассылки. Например, года полтора-два назад были актуальны звонки с подменных номеров, сейчас это постепенно сходит на нет. У основных операторов такие звонки автоматически блокируются, более того, приняты соответствующие меры на законодательном уровне», – резюмирует директор и партнер компании «ИТ-Резерв» ПавелМясоедов.

Опубликовано в №32 от 11.02.2023