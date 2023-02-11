Владимир Путин наградил двух свердловских металлургов и гендиректора регионального предприятия

Президент России Владимир Путин подписал 11 февраля указ о награждении государственными наградами. Медалей и почетного звания были удостоены трое свердловчан.
Согласно указу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени были награждены:
- вальцовщик холодного металла ОАО "Каменск-Уральский металлургический завод" Сергей Козлов;
- литейщик цветных металлов ОАО "Каменск-Уральский металлургический завод" Евгений Мынко.
Кроме того, генеральный директор АО "Сервисавтоматика" Андрей Уткин был удостоен почетного звания "Заслуженный строитель Российской Федерации".
Напомним, в начале недели глава государства наградил госнаградами еще шестерых свердловчан.