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11 февраля 2023, 18:11

Владимир Путин наградил двух свердловских металлургов и гендиректора регионального предприятия

Владимир Путин

Владимир Путин подписал 11 февраля указ о награждении государственными наградами. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал 11 февраля указ о награждении государственными наградами. Медалей и почетного звания были удостоены трое свердловчан.

Согласно указу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени были награждены:

  • вальцовщик холодного металла ОАО "Каменск-Уральский металлургический завод" Сергей Козлов;
  • литейщик цветных металлов ОАО "Каменск-Уральский металлургический завод" Евгений Мынко.

Кроме того, генеральный директор АО "Сервисавтоматика" Андрей Уткин был удостоен почетного звания "Заслуженный строитель Российской Федерации".

Напомним, в начале недели глава государства наградил госнаградами еще шестерых свердловчан.

Областная газета Свердловской области

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