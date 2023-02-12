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12 февраля 2023, 10:32

Депутат Госдумы предложил наказывать за оскорбление Героев России

  Марина Сапожникова
Флаг России

За оскорбление Героев России могут наказать. Фото: Галина Соловьева

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия") заявил о необходимости ввести уголовную ответственность за публичное оскорбление Героев России и Советского Союза. По его мнению, у защитников Отечества порой нет времени и возможности отвечать на оскорбления в свой адрес, но их должны защитить общество и государство.

В качестве примера Султан Хамзаев привел факты критики в адрес командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, которого наградил Владимир Путин и которому выражал особую благодарность премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"У Героя России сейчас даже нет возможности ответить на оскорбление, потому что выполняет поставленные Верховным главнокомандующим задачи в зоне СВО", — добавил депутат.

Подготовить законодательную инициативу Султан Хамзаев намерен в ближайшее время, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что законопроект об автоматических выплатах Героям России принят в первом чтении.

Областная газета Свердловской области

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