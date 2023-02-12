Роскосмос показал тектонический разлом после землетрясения на юго-востоке Турции

Роскосмос продолжает космический мониторинг последствий природной катастрофы. Фото: telegram-канал Госкорпорации Роскосмос

Корпорация продолжает космический мониторинг последствий природной катастрофы. По запросу МЧС России Роскосмос задействовал силы и средства космической группировки дистанционного зондирования Земли. Сегодня корпорация предоставила снимки тектонического разлома на юго-востоке Турции, сделанные из космоса.

Космический мониторинг территории, пострадавшей от землетрясения, ведется с привлечением средств Международной хартии по космосу и крупным катастрофам, сообщается в telegram-канале Роскосмоса.

По последним данным, число погибших в Турции выросло до 24 617 человек. Об этом в эфире местных телеканалов заявил вице-президент страны Фуат Октай. Число погибших в Сирии — не менее 1 408 человек, сообщают в СМИ.

Российские спасатели продолжают оказывать помощь Турции и Сирии. Как сообщается на сайте МЧС России, в сутки им приходится разбирать по 1,5 тысячи куб. метров завалов, работы ведутся круглосуточно в обеих странах.

В составе аэромобильного госпиталя МЧС России работают психологи, которые оказывают экстренную психологическую помощь пострадавшим в Турции. На сегодняшний день за такой помощью обратились уже 50 жителей Кахраманмараша.

Ранее сообщалось о том, что в Турцию вылетел самолет Ил-76 с дополнительной группой в составе 50 спасателей и 11 врачей.