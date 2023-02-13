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Общество
13 февраля 2023, 09:58

Роскомнадзор запустил в работу систему поиска пропаганды ЛГБТ по видео

Главный радиочастотный центр (подведомственное учреждение Роскомнадзора (РКН). – Прим. ред.) запустил в работу систему "Окулус", которая создана на основе искусственного интеллекта. Она способна выявлять запрещенный контент по фото или видео.   

"Информационная система "Окулус" уже запущена и выполняет возложенные на нее задачи в полном объеме: выявляет нарушения законодательства в изображениях и видеоматериалах", — цитируют "Ведомости" представителя Главного радиочастотного центра (ФГУП ГРЧЦ), заказчика проекта.   

По его данным, в конце 2022 года "Окулус" протестировали, в 2023 году систему начали интегрировать в инструменты мониторинга РКН. Она анализирует фото и видео, распознает их содержимое, например, символы и противоправные действия. Автоматически вычисляет такие нарушения, как призыв к суициду, пропаганду ЛГБТ, пронаркотический контент, а также материалы на экстремистскую тематику.   

До внедрения системы изучение контента происходило вручную, в день обрабатывалось около 200 фото и видео. До 2025 года "Окулус" хотят усовершенствовать, добавив новые функции, которые помогут распознавать запрещенный материал.    В России запрещенным контентом считаются материалы с признаками экстремизма, с призывами к незаконным мероприятиям, выражающие неуважение к государственным символам, а также данные о способах совершения самоубийств, изготовления наркотиков и пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений.  

Напомним, в декабре 2022 года Владимир Путин подписал указ о запрете пропаганды ЛГБТ. 

Областная газета Свердловской области

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