Роскомнадзор запустил в работу систему поиска пропаганды ЛГБТ по видео

Главный радиочастотный центр (подведомственное учреждение Роскомнадзора (РКН). – Прим. ред.) запустил в работу систему "Окулус", которая создана на основе искусственного интеллекта. Она способна выявлять запрещенный контент по фото или видео.

"Информационная система "Окулус" уже запущена и выполняет возложенные на нее задачи в полном объеме: выявляет нарушения законодательства в изображениях и видеоматериалах", — цитируют "Ведомости" представителя Главного радиочастотного центра (ФГУП ГРЧЦ), заказчика проекта.

По его данным, в конце 2022 года "Окулус" протестировали, в 2023 году систему начали интегрировать в инструменты мониторинга РКН. Она анализирует фото и видео, распознает их содержимое, например, символы и противоправные действия. Автоматически вычисляет такие нарушения, как призыв к суициду, пропаганду ЛГБТ, пронаркотический контент, а также материалы на экстремистскую тематику.

До внедрения системы изучение контента происходило вручную, в день обрабатывалось около 200 фото и видео. До 2025 года "Окулус" хотят усовершенствовать, добавив новые функции, которые помогут распознавать запрещенный материал. В России запрещенным контентом считаются материалы с признаками экстремизма, с призывами к незаконным мероприятиям, выражающие неуважение к государственным символам, а также данные о способах совершения самоубийств, изготовления наркотиков и пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений.

Напомним, в декабре 2022 года Владимир Путин подписал указ о запрете пропаганды ЛГБТ.