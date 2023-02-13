Фантастическая четверка

Фото: В.Латышев/Пресс-служба "Синары"

Екатеринбургский Дворец игровых видов спорта «Уралочка» станет местом проведения Финала четырех Кубка России по мини-футболу. Три последних победителя турнира – «Газпром-Югра», «Норильский никель»и «Синара», а также «КПРФ» определят нового обладателя трофея.

Защита титула

Екатеринбургская «Синара» принимает турнир в качестве действующего владельца. В прошлом розыгрыше турнира команда Евгения Давлетшина без труда дошла до Финала четырех. На стадии 1/8 финала екатеринбуржцы дважды разгромили клуб «Сигма-К» (16:1 и 8:2), а в четвертьфинале одолели нижегородское «Торпедо» (5:4 и 8:3). Финал четырех проходил в Тюмени, и, конечно, решающие матчи получились более упорными. В полуфинале турнира екатеринбуржцы одолели «Норильский никель» (3:2), а в финале в упорной борьбе оказались сильнее «Газпрома-Югры» (5:4).

Защиту титула в текущем сезоне «Синара» начала с двух выездных побед над «ИрАЭРО» (6:4 и 9:2), а в четвертьфинале вновь встречалась с «Торпедо». Как и в прошлом году, первая игра завершилась минимальной победой подопечных Евгения Давлетшина (5:4), а во второй екатеринбуржцы разгромили соперника (11:5) и во второй раз подряд вышли в Финал четырех Кубка России.

Обошли Норильск, Люберцы и Нижний Новгород

Изначально на право проведения решающих матчей в этом сезоне претендовали три арены, среди которых ДИВСа не было: «Айка» (Норильск), «Триумф» (Люберцы) и «Нагорный» (Нижний Новгород). Однако затем появилась информация о том, что именно Екатеринбург рассматривается Российским футбольным союзом как приоритетный вариант.

«Бюро исполкома Российского футбольного союза приняло решение провести Финал четырех Кубка России по мини-футболу сезона 2022/2023 в Екатеринбурге. Матчи пройдут во Дворце игровых видов спорта. Дворец игровых видов спорта – одна из крупнейших спортивных площадок Урало-Сибирского региона вместимостью до пяти тысяч зрителей. Арена ранее принимала финал Кубка УЕФА по мини-футболу и Финал восьми женской Евролиги по баскетболу», – сказано в официальном заявлении РФС.

Накануне в Екатеринбурге состоялась жеребьевка Финала четырех Кубка России. В церемонии приняли участие первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков и шестикратный чемпион и пятикратный обладатель Кубка страны по мини-футболу Александр Верижников. Четыре команды-участницы были разбиты на полуфинальные пары. Екатеринбургская «Синара» получила в соперники лидера нынешнего сезона чемпионата России – «Норильский никель». Во второй паре сыграют финалисты прошлогоднего чемпионата страны – «КПРФ» и «Газпром-Югра».

Если смотреть на общий состав Финала четырёх, то это вполне логичная четверка. Это топ-клубы, которые не первый год находятся в верхней части турнирной таблицы. Вполне логично, что именно эти команды будут выявлять сильнейшего в Кубке, – отметил Александр Верижников.

Матчи турнира примет Дворец игровых видов спорта, где недавно завершился капитальный ремонт в рамках подготовки города к Международному фестивалю университетского спорта – 2023.

Будем считать это проверочным мероприятием. Конечно же, ждем всех гостей и болельщиков в гости в Екатеринбург, и думаю, что они будут болеть не только за свои команды, но и прекрасно проведут в Екатеринбурге время, – сказал Алексей Шмыков.

Полуфинальные матчи состоятся 25 февраля, финальный поединок и встреча за третье место – 26 февраля, точное время станет известно позднее.

Нелучший жребий

«Норильский никель» из трех возможных соперников для «Синары» – самый проблематичный.

Команде из Норильска екатеринбуржцы уступили в противостоянии за бронзовые медали прошлого чемпионата России, проиграв все три матча.

В текущем сезоне команды встречались четыре раза, трижды сильнее оказывался «Норильский никель». У «Синары» лишь одна победа над соперником в последних семи очных встречах. С «Газпромом-Югрой», к примеру, в нынешнем сезоне команда Евгения Давлетшина дважды сыграла вничью, а с «КПРФ» имеет положительную статистику – победа и ничья.

Но при этом не стоит забывать, что «Синара» – действующий обладатель Кубка России, в полуфинале прошлого розыгрыша екатеринбуржцы победили именно «Норильский никель». Плюс, конечно, дома будут помогать родные трибуны: на матчах «Синары» регулярно присутствует множество зрителей, а на решающие матчи Кубка России ДИВС наверняка будет переполнен.

Опубликовано в №33 от 11.02.2023