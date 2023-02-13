Уралу – эксклюзив от «Смольного»

В экспозиции «У войны недетское лицо» – несколько пронзительных фотографий из архивов Санкт-Петербурга. Одна из них – фото 1942 г., группа раненых детей в палате Ленинградского педиатрического института. Фото: Предоставлено Библиотекой им. Белинского

В преддверии Дня защитника Отечества областная научная библиотека им. Белинского открыла череду специальных историко-патриотических мероприятий, посвященных юбилейным военным датам России. А они, начинаяс 2023 года до 80-летия Победы, что будет отмечаться в 2025-м,связаны прежде всегос памятными датами Великой Отечественной войны.

Открыла этот масштабный проект встреча с известным уральским поэтом и общественным деятелем Андреем Санниковым – «Русская военная поэзия». Когда-то Андрей Санников вел поэтический семинар при журнале «Урал», сегодня семинар вырос в онлайн-школу поэзии Землясанникова.рф. Встреча в Белинке началась лекцией о стихах военных и послевоенных лет, а также поэтах-фронтовиках, увековечивших себя в Слове. А затем, конечно же, звучали стихи – поэтов-фронтовиков и автора встречи.

А параллельно в разных залах главной библиотеки региона уже начали работать книжно-журнальные, книжные и фотовыставки, при­уроченные к памятным датам Великой Отечественной войны. Например, 80-летию разгрома немецко-фашистских войск на Волге посвящены сразу две экспозиции – «Сталинградский котел» (художественная и документальная литература) и «Выстоял бессмертный Сталинград» (периодика из журналов «Вопросы истории», «Историк», «Военно-исторический журнал», «Родина» и т.д.).

Но, пожалуй, самой любопытной среди экспозиций нынешнего года суждено стать той, что прибыла в столицу Среднего Урала, в Белинку, из города на Неве. Фотовыставка «У войны недетское лицо», посвященная жизни детей в блокадном Ленинграде, передана региону (до окончания работы экспозиции, до 3 марта) Государственным историко-мемориальным музеем «Смольный» (Санкт-Петербург). 80-я годовщина прорыва блокады Ленинграда позволила собрать в одном месте и представить уникальные исторические кадры на эту пронзительную тему. Выставка открыта в зале Регионального центра Президентской библиотеки.

Что касается встреч, прямо сегодня Белинка предлагает вернуться к событиям Сталинградской битвы и поговорить об операции «Малый Сатурн», проводившейся в рамках Сталинградского стратегического наступления. Особый акцент будет сделан на военных действиях 7-й артиллерийской дивизии прорыва Резерва Главного Командования – в операции «Малый Сатурн» дивизия отразила атаки немецких танковых войск (панцерваффе). А также разговор пойдет о судьбе командира дивизии генерал-майора Александра Федоровича Павлова. Он был связан с Уралом годами службы в ­УрВО. На встрече о нем расскажет внук героя – Константин Павлов. Будет представлен фильм о генерал-майоре артиллерии Александре Федоровиче Павлове, снятый екатеринбургскими лицеистами.

«От войны до войны» – так называется творческая встреча с Сергеем Аксененко, Евгением Бунтовым, Александром Керданом, Юрием Куксиным и Арсеном Титовым – уральскими писателями-баталистами. Они расскажут о своем боевом опыте и его отражении в литературном творчестве, исполнят стихи и песни собственного сочинения.

Еще один поэтический проект пригласит уральцев на встречу со знаменитым «Офицерским трио». Гостями проекта станут лауреаты всероссийских конкурсов авторской и солдатской песни, ветераны боевых действий и военных конфликтов на Северном Кавказе, лауреаты Всероссийской премии «Солдаты России» Юрий Куксин, Александр Шестаков, Петр Малаховский.

Общеизвестный факт: в годы Великой Отечественной войны на Урале лечили, возвращали в строй раненых солдат и офицеров. Только в Свердловске работало 49 эвакогоспиталей. Обратиться к истории госпиталей тыла и судьбам медицинских работников в годы Великой Оте­чественной войны пригласит педагог и писатель Наталья Урбанская. Вот уже несколько лет Наталья Урбанская ведет проект «Напоминаем – помнить!»: это диалоги с юными читателями, обращение к важнейшим нравственным вопросам – о ком я могу сказать «мы», что я могу сделать для близких мне людей, зачем это «мы» нам? Новая встреча этого цикла «Гос­подин великий Госпиталь» – разговор о героических буднях уральского тыла в годы Великой Отечественной войны.

Многие историко-патриотические мероприятия, связанные с Днями боевой славы России, проходят в зале Регионального центра Президентской библиотеки.

Опубликовано в №33 от 11.02.2023