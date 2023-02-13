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Общество
13 февраля 2023, 10:22

На Среднем Урале мошенники рассылают письма от имени судебных приставов

Образец текста письма от мошенников

Мошенники рассылают письма со ссылками на "зеркальный" сайт ФССП. Фото: пресс-служба ГУФССП РФ по Свердловской области

В ГУФССП России по Свердловской области предупреждают жителей о мошенниках, рассылающих письма от имени судебных приставов с требованиями оплатить долги по налогам. Уведомления поступают на электронную почту. 

Открыв письмо, пользователи видят ссылку, переходя по ней, они попадают на "зеркальный" сайт, который не имеет отношения к ФССП России, но сделан с точностью как официальный ресурс. Мошенники предлагают оплатить несуществующие долги в досудебном порядке, суммы варьируются от 300 до 500 рублей.   

"Как правило, граждане, не вдаваясь в подробности, быстро оплачивают. Денежные средства уходят мошенникам, а действительно реальная имеющаяся задолженность (если она есть) может остаться неоплаченной", — рассказали в отделе по взаимодействию со средствами массовой информации ГУФССП России по Свердловской области.   

В службе судебных приставов отмечают, что исполняют только решения судов. Досудебные разбирательства не входят в компетенцию ФССП. Уральцев просят быть бдительными. Узнать о долгах граждане могут на сайте Главного управления ФССП России по Свердловской области и на официальном сайте ФССП России. Также работает горячая линия 8 800 30-30-000.

Областная газета Свердловской области

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