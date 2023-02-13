Светлана Чупшева презентовала Владимиру Путину два свердловских турмаршрута

Речь идет о маршрутах "На Урале есть!" и "Уральские каникулы на Чусовой". Фото: сайт АСИ

Руководитель Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева представила Президенту РФ Владимиру Путину 30 лучших турмаршрутов страны. Среди них — два проекта из Свердловской области.

Речь идет о маршрутах "На Урале есть!" и "Уральские каникулы на Чусовой".

"Оба маршрута были разработаны и внедрены нами с командой управляющей компании туристско-рекреационными кластерами Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева. <...> Всего на конкурс АСИ были заявлены 190 проектов, из которых эксперты отобрали наиболее интересные", — написал у себя в telegram-канале замгубернатора региона Дмитрий Ионин.

Двухдневный маршрут "На Урале есть!" включает в себя гастрономические точки Свердловской области, где готовят блюда исключительно из уральских продуктов. Кроме того, туристы смогут познакомиться с историями работников Демидовских заводов, побывать в старинных поселках, приобрести деликатесы, сообщается на сайте АСИ.

Второй турмаршрут — "Уральские каникулы на Чусовой" — включает в себя путешествие по историческим поселениям, музеям и реке, которая была одной из самых популярных транспортных магистралей.

"У нас были инспекционные туры, то есть эксперты выезжали на каждый маршрут, консультировали предпринимателей, которые эти маршруты делают, дорабатывали их. Очень важно, что по этим маршрутам вы точно получите очень хороший сервис, самые лучшие впечатления и общение от гостей, которые вместе с вами могут посещать эти маршруты", — передает слова Светланы Чупшевой пресс-служба Кремля.