В России бездомных собак предлагают не выпускать из приютов

По мнению авторов законопроекта, бездомные собаки должны жить в приютах до конца жизни или пока у них не появится новый хозяин. Фото: Павел Ворожцов

Пойманных на улице бездомных собак могут запретить выпускать из приютов. Такой законопроект планируют внести в Госдуму. Авторами инициативы выступает фракция ЛДПР.

По мнению депутатов, собаки должны жить в приютах до конца жизни или до тех пор, пока не найдется новый хозяин. Разработчики законопроекта считают, что даже стерилизованные бездомные животные, сбиваясь в стаи, представляют для людей опасность, особенно для детей.

"Оказавшись на улице, собаки объединяются в стаи, что вызывает угрозу для населения. В последнее время отмечается рост численности бездомных животных без владельцев. Необходимо принять эффективные подходы к работе с бездомными собаками и в первую очередь защитить людей от контакта с ними", — приводят "Известия" выдержку из пояснительной записки к законопроекту, которая имеется в распоряжении издания.

Парламентарии предлагают увеличить госфинансирование приютов. Средства необходимо направить на возведение новых объектов, а также на содержание животных. Предполагается, что деньги будут выделяться из региональных бюджетов. Также законопроектом предлагается юридически закрепить понятие "зоозащитник". Новый статус поможет волонтерам защищать права животных более эффективно.

"Мы плотно работаем с зоозащитным сообществом, регулярно встречаемся, оказываем всяческую поддержку и полагаем, что они занимаются гуманным и правильным делом. Именно поэтому мы предложили в действующее законодательство ввести термин "зоозащитник" и дать ему определение, чтобы этот термин имел юридическое значение", — пояснил заместитель председателя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.