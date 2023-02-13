В Богдановиче более 30 детей-сирот получили новые квартиры

Благодаря утвержденной губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым госпрограмме по обеспечению детей-сирот жильем новые квартиры получили 34 жителя Богдановича. На это было направлено 53,7 млн рублей.
Общая площадь купленных в новостройке квартир составляет порядка 1,2 тыс. квадратных метров.
Новоселов поздравили глава минсоцполитики Свердловской области Андрей Злоказов и председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина.
"Мы вместе сделали большое дело: решили все вопросы со строительством нового дома. Сегодня вручаем вам ключи от квартир в новостройке. Думаю, что вы с нетерпением ждали этого события. Новое жилье — ваш капитал на будущую жизнь. Берегите его. Перед церемонией мы проехали, посмотрели возведенное для вас здание. В квартирах чисто, уютно, все качественно сделано", — отметила Людмила Бабушкина на церемонии вручения ключей.
В квартирах для детей-сирот выполнена чистовая отделка, установлены раковины, ванны, смесители, плиты, счетчики электричества, отопления, холодной и горячей воды, приборы пожарной сигнализации и системы пожаротушения. Кроме того, рядом с домом находится детская и спортивная площадки, а также четыре гостевых парковки.
Как отметили в департаменте информполитики Свердловской области, благодаря губернаторской программе в 2022 году новые квартиры получили 900 детей-сирот в 41 муниципалитете региона.
Обеспечение жильем сирот — это одно из направлений федерального проекта "Десятилетие детства". Помимо этого новые квартиры в специально построенных домах предоставляются льготникам. Это помогает решать задачи нацпроекта "Жилье и городская среда", согласно которому к 2030 году возможность улучшить жилищные условия получат более 147 тысяч свердловских семей.
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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».