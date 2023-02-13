В свердловских МФЦ помогли оформить 35 тысяч карт болельщиков

Карты болельщика скоро можно будет оформить в онлайн-формате. Фото: Павел Ворожцов

Специалисты многофункциональных центров Свердловской области помогли за 7 месяцев оформить 34 899 карт болельщиков.

В 2022 году Свердловская область стала пилотной площадкой, где начали проводить матчи Российской Премьер-Лиги, используя персонифицированные карты болельщика. Документ необходимо оформлять зрителям, гостям, персоналу, представителям СМИ.

Перед крупными матчами на "Екатеринбург-Арене" работали два мобильных офиса МФЦ. Болельщики могли самостоятельно подать заявку на регистрацию карты через портал Госуслуг, после им оставалось только пройти идентификацию. Процедура доступна в 124 офисах МФЦ региона, в Екатеринбурге — в 11 офисах, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В ближайшем будущем зарегистрировать карту болельщика можно будет без посещения МФЦ — полностью в режиме онлайн. Минцифры России разрабатывает мобильное приложение. Оно поможет сохранить билет и пройти на стадион, даже если будет отсутствовать сеть. На входе достаточно показать QR-код из приложения. Сейчас оно проходит бета-тестирование.

Отметим, совершенствование цифровых технологий и сервисов по предоставлению государственных услуг, в том числе, которые оказываются в спортивной сфере, помогает достичь целей национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации".