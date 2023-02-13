Нас не колышет

Карта землетрясений на Урале. Фото: Александр Зайцев

На Среднем Урале в ближайшие пять тысячелетий возможны землетрясения силой не выше 6 баллов, но они не грозят заметными разрушениями, говорят ученые-сейсмологи. Уже сейчас параметры прочности новых высотных зданий рассчитываются с запасом, учитывая возможную сейсмичность до 7–8 баллов.

Трагические события в Турции и Сирии, связанные с разрушительными землетрясениями, дали повод жителям разных уголков мира задаться вопросом: а все ли благополучно в этом смысле у нас? Свердловской области в этом плане опасаться нечего. Соответствующие аргументированные разъяснения дали вчера на пресс-конференции заведующий лабораторией сейсмометрии Института геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН Михаил Воскресенский и заведующий лабораторией природной и техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН Денис Шулаков.

Турецкое землетрясение – сдвиг тектонических плит относительно друг друга.

«Два сильных толчка с магнитудой семь с половиной и восемь баллов были зарегистрированы на всей территории планеты, в том числе и нашей станцией в обсерватории-лаборатории в Артях. На Урале событий такой силы не предвидится», – сказал Михаил Воскресенский.

Страшные цифры 6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции, в провинции Кахраманмараш, произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 балла с интервалом в 9 часов, с последующими сотнями афтершоков. По предварительным оценкам, ущерб Турции составляет не менее 84 млрд долларов. Погибли более 30 тысяч человек. Также от этих землетрясений пострадали северные районы Сирии. Здесь число погибших – более 8,5 тысячи человек. Цифры неокончательные. Разборы завалов и поиск пострадавших продолжаются.

По существующим вероятностным сейсмологическим картам, описывающим, какие события возможны в ближайшие 5000 лет, в Свердловской области могут произойти землетрясения с максимальной магнитудой не выше 6 баллов. Этот расчет ученых основывается на анализе статистических данных, зарегистрированных до настоящего времени, и проецируется на будущее.

Конкретный день и место, где и когда произойдет землетрясение, ученые пока назвать не могут.

«Самые сейсмоопасные зоны – это западная часть Свердловской области, северо-запад Челябинской области, восток Пермского края», – сказал Денис Шулаков.

Землетрясения силой до 6 баллов будут ощутимы, но не повлекут серьезных последствий: возможны лишь структурные нарушения ветхих зданий – осыпание штукатурки, трещины фасадов. Современные здания, тем более сложные промышленные объекты, строятся с учетом возможной сейсмичности.

«Например, Белоярская атомная станция расположена вне сейсмоопасных зон. К выбору места установки атомных электростанций всегда подходили очень серьезно, самые жесткие нормативы – жестче, чем для химических производств. Здесь эти принципы тоже соблюдены, землетрясений в районе БАЭС не ожидается», – заявил Денис Шулаков.

История Первое землетрясение, документально зафиксированное на Урале - в районе Верхотурья, датируется 1763 годом, его интенсивность – до 5 баллов. Самые сильные по интенсивности землетрясения на Урале: 23 мая 1798 года – Кунгур, 6 баллов; 17 августа 1914 года – Билимбай, 6,5 балла; 4 сентября 2018 года – Катав-Ивановск, 6 баллов. Последнее памятное землетрясение в Свердловской области зафиксировано 19 сентября 2015 года в районе Михайловска силой 4,1 балла.