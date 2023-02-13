Евгений Куйвашев предложил федеральным властям снизить тарифы на электроэнергию в регионе

Евгений Куйвашев нашел способ снизить для свердловчан плату за электричество. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области обратился к федеральным властям с инициативой снизить тарифы на электроэнергию для жителей региона. Евгений Куйвашев предлагает снизить индикативные цены на электричество, что позволит уменьшить плату для свердловчан.

Индикативная цена является одной из составляющих конечного тарифа на электроэнергию, ее для регионов устанавливает Федеральная антимонопольная служба (ФАС России).

"Фактически индикативная цена определяет, за сколько гарантирующие поставщики — компании, которые поставляют в наши дома электричество — будут покупать электроэнергию на оптовом рынке у компаний, которые эту энергию производят, генерируют", — поясняет член экспертной группы при Региональной энергетической комиссии Свердловской области Владимир Имамов.

По данным экспертов, индикативная цена для Среднего Урала практически ежегодно индексируется, она не должна была расти, так как регион имеет высокоразвитую инфраструктуру генерации и вырабатывает энергию с профицитом. На сегодняшний день показатель средневзвешенной стоимости единицы электрической энергии для Свердловской области самый высокий в России.

Также глава региона направил предложение о необходимости изменить для жителей алгоритм расчета тарифов по методике, утвержденной ФАС России. Это позволит обеспечить возможности пересмотра конечных тарифов, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Если обе инициативы свердловского правительства одобрят на федеральном уровне, то это положительно скажется на ситуации с оплатой услуг ЖКХ на Среднем Урале. Также изменить ситуацию в лучшую сторону может решение о поэтапном переходе региона на расчеты по новой методике ФАС.

"Решения ФАС, на основании которых в Свердловской области были рассчитаны новые тарифы, не предполагали поэтапного изменения подходов. Даже если оставить в стороне такие нюансы, как действовавшую в нашем регионе скидку на оплату электричества в выходные и праздники, само по себе изменение методики влечет за собой значительный рост среднего тарифа, дифференцированного по зонам суток. Учитывая, что подавляющее большинство потребителей у нас используют именно двухтарифные приборы учета, в ФАС еще в прошлом году направлялось предложение о том, чтобы переход на новую методику для нашего региона был постепенным. Не сразу, а, скажем, в течение двух-трех лет. Но пока решения по этому вопросу на федеральном уровне нет", — пояснил член экспертной группы при Региональной энергетической комиссии Свердловской области Владимир Имамов.

Напомним, в январе РЭК по требованию ФАС на основе новых методик рассчитала тарифы на электричество. Двухтарифные счетчики стали учитывать расход электроэнергии некорректно. Участники рынка приняли решение о переводе расчетов на одноставочный тариф.