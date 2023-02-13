Парашютисты-десантники Уральской авиалесоохраны начали готовиться к пожароопасному сезону

Авиапожарные со всей России сдавали нормативы и экзамены. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Красноярском крае на базе аэропорта "Шушенское" прошли всероссийские авиапожарные сборы, в которых принимал участие старший инструктор парашютно-десантной пожарной службы Уральской авиалесоохраны Александр Храмцов. Он прошел обучение и сдал экзамены, подтвердив свое право на подготовку уральских парашютистов-десантников к пожароопасному сезону.

Авиапожарные со всей России сдавали нормативы по физподготовке, экзамены по тактике и технике тушения лесных пожаров, аварийно-спасательной подготовке, радиосвязи, а также применяли знания на практике.

"Основная задача сборов — обмен опытом, разбор ситуаций. Программой предусмотрено 5 спусков с вертолета и 12 прыжков с парашютом с самолета", — заявил Александр Храмцов.

По распоряжению регионального правительства, подписанному Евгением Куйвашевым, в Свердловской области стартовала подготовка к обеспечению пожарной безопасности в лесах: огнеборцам предоставят технику, горюче-смазочные материалы, оборудование и снаряжение для предупреждения и тушения лесных пожаров.

Отметим, на Среднем Урале свыше 15 млн гектаров лесов, из которых около 13 млн находятся в труднодоступных и удаленных районах. На территориях, где нет дорог, лесные пожары тушат парашютисты-десантники авиалесоохраны. В основном возгорания ликвидируют ручным способом с помощью ранцевых огнетушителей, топоров-мотыг, лопат и бензопил.

В департаменте информполитки Свердловской области напоминают, что в 2022 году регион вошел в пятерку лучших субъектов РФ по борьбе с лесными пожарами. Огнеборцы Уральской авиалесоохраны также оказывали помощь в ликвидации возгораний в Курганской области, Республике Тыва и ХМАО.

Пожароопасный сезон ежегодно начинается на Среднем Урале 15 апреля и длится в среднем 6 месяцев.