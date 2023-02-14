В Ирбитском районе заработали четыре новые станции водоочистки

Станции водоочистки установили в рамках федерального проекта "Чистая вода". Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Современные водоочистные станции введены в эксплуатацию в поселке Зайково, деревне Дубской и селе Стриганском Ирбитского муниципального образования. Теперь чистой водой обеспечены больше двух тысяч жителей, а также детские сады, школы, дома культуры.

Все станции российского производства. Работа по их установке в Свердловской области ведется в рамках федерального проекта "Чистая вода", являющегося частью национального проекта "Экология", сообщает департамент информационной политики региона. На покупку и установку четырех водоочистных станций было выделено 18 млн рублей из областного бюджета в 2022 году.

"Две станции установлены в Зайково и по одной в Дубской и Стриганском. Станции российского производства, это еще и решает вопросы импортозамещения. После монтажа систем водоочистки был сделан забор воды для лабораторного анализа. По результатам исследований, все пробы воды соответствуют СанПиН", — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Производительность новых станций составляет 20 кубометров воды в час. Также предусмотрен резерв — подземные резервуары с объемом 30 кубометров. Вода очищается через многоступенчатую систему фильтрации и автоматической промывки.

"Мы живем здесь уже 30 лет. Раньше были большие проблемы с водой. Мало того, что она пахла болотом, в ней еще было очень много железа, с ним невозможно было бороться — никакие фильтры не спасали. Для пищевых целей мы пользовались привозной водой. Возили из Ирбита, набирали в родниках. Сейчас вода в кране кристально чистая, без примесей, без неприятного запаха и без осадка", — поделился житель Зайково Мавлют Халиков.

Кроме этого, с введением в работу новых станций дополнительно были установлены насосы, которые помогли повысить давление в системе холодного водоснабжения и увеличить напор воды в квартирах жителей.

"Также решен вопрос с пожарной безопасностью. Автомобили экстренной службы теперь смогут быстро наполнить цистерны на территории станции. Вода там есть всегда", — рассказал заместитель главы Ирбитского района по ЖКХ и строительству Федор Конев.

В этом году для Ирбитского района планируют приобрести еще три станции водоподготовки. Их намерены оборудовать в поселке Зайково, в деревне Бердюгина и селе Горки.

Отметим, губернатор Свердловской области не раз говорил, что чистая питьевая вода во многом определяет здоровье и качество жизни людей. Потому вопросы развития водохозяйственного комплекса приоритетны в работе правительства региона и глав муниципалитетов.

Ранее в Первоуральске завершили модернизацию насосно-фильтровальной станции в рамках федерального проекта "Чистая вода".