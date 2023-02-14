Рефтинская птицефабрика получила восемь золотых наград на международной выставке ПРОДЭКСПО-2023

Рефтинская птицефабрика получила высокие награды на международной выставке. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Птицефабрика "Рефтинская" завоевала восемь золотых медалей по итогам конкурса "Лучший продукт — 2023". Ежегодное мероприятие проходило в Москве, участие в нем приняли производители напитков и продуктов питания более чем из 30 стран мира.

Продукцию "Рефтинской" высоко оценила комиссия квалифицированных экспертов.

"Участие в ПРОДЭКСПО — это возможность для нас расширить торговые связи, изучить тренды, обменяться опытом с коллегами", — рассказала управляющий директор Уральской агропромышленной группы Ирина Макарова.

Эксперты отметили высокими наградами такие продукты предприятия, как запеченная голень и бедро цыпленка-бройлера, варено-копченый рулет из мяса птицы, колбаса вареная "Филейная", цыпленок для запекания, котлеты "Деревенские", а также пельмени "Рефтинские" и "По-царски".

Напомним, в прошлом году на Рефтинской птицефабрике запустили новую производственную площадку. При полной загрузке оборудования здесь могут изготавливать более 150 тонн вторых блюд, около 200 тонн супов и 100 тонн крем-паст. Продукция производится по уникальной технологии методом пастеризации и стерилизации. Это позволяет сохранить вкус и увеличить срок хранения.

Для производства готовых блюд птицефабрика закупает мясо утки, свинину и овощи у местных фермеров.

Отметим, губернатор Евгений Куйвашев ставит перед аграриями задачи по обеспечению продовольственной безопасности региона, импортозамещению, расширению объемов и ассортимента выпускаемой местной продукции. На эти цели в этом году выделено 4,9 миллиарда рублей, сообщает департамент информационной политики региона.

Напомним, птицефабрика "Рефтинская" одна из первых на территории Свердловской области включилась в реализацию национального проекта "Производительность труда".

Ранее "Областная газета" рассказывала о том, что на полную газификацию Рефтинской птицефабрики направят порядка 448 млн рублей.