В Свердловской области обустроят сеть туристических маршрутов

Средний Урал получит на развитие туризма больше 500 млн рублей. Фото: Галина Соловьева

Свердловская область получит больше полумиллиарда рублей на развитие туризма в 2023 году. Распоряжения о выделении средств подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин.

332 миллиона рублей из федерального бюджета направят на развитие сети туристических маршрутов, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья и обустройство "Демидовского маршрута". Также деньги пойдут на развитие прибрежных зон и возведение глэмпингов. 219,5 млн рублей предусмотрены для благоустройства туристического центра Екатеринбурга.

Напомним, глава региона подавал на федеральный уровень заявки о выделении средств на развитие туриндустрии. Три из них были одобрены. Отметим, поддержка отрасли ведется в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Ранее стало известно, что в 2023 году фестивалю Ural Music Night из федерального бюджета выделены почти 38 миллионов рублей.