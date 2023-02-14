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Общество
14 февраля 2023, 12:47

В Свердловской области обустроят сеть туристических маршрутов

Турист

Средний Урал получит на развитие туризма больше 500 млн рублей. Фото: Галина Соловьева

Свердловская область получит больше полумиллиарда рублей на развитие туризма в 2023 году. Распоряжения о выделении средств подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин.

332 миллиона рублей из федерального бюджета направят на развитие сети туристических маршрутов, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья и обустройство "Демидовского маршрута". Также деньги пойдут на развитие прибрежных зон и возведение глэмпингов. 219,5 млн рублей предусмотрены для благоустройства туристического центра Екатеринбурга. 

Напомним, глава региона подавал на федеральный уровень заявки о выделении средств на развитие туриндустрии. Три из них были одобрены. Отметим, поддержка отрасли ведется в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Ранее стало известно, что в 2023 году фестивалю Ural Music Night из федерального бюджета выделены почти 38 миллионов рублей.  

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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

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