В Свердловской области предприятиям выплатят компенсации за трудоустройство безработных

На Среднем Урале востребованы рабочие всех специальностей. Фото: Галина Соловьева

В регионе продолжат действовать меры, принятые в 2022 году, направленные на поддержку рынка труда и снижение уровня безработицы. Соответствующее распоряжение принято правительством региона. Мероприятия по снижению напряженности на рынке труда в регионе реализуются в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография".

Как рассказал директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов, работодателям, которые приняли людей на общественные или временные работы, частично возместят затраты на заработную плату. Финансирование будет осуществляться на условиях софинансирования, при этом 99% будет получено за счет средств федерального бюджета и 1% за счет средств областного бюджета.

"Полторы тысячи жителей Свердловской области в 2023 году, обратившихся в службу занятости или находящихся под риском увольнения, смогут получить временную работу, а работодателям из бюджета компенсируют затраты на заработную плату при их трудоустройстве", — пояснил Дмитрий Антонов.

Размер финансового обеспечения затрат на частичную оплату труда как при найме на общественные работы, так и при временном трудоустройстве работников, находящихся под риском увольнения, составит не более величины минимального размера оплаты труда и не более чем за 3 месяца. В Свердловской области МРОТ составляет 16 тысяч 242 рубля.

Пролонгируется и другая мера, принятая в Свердловская области в 2022 году. Если на предприятии из-за вынужденного простоя освобождаются сотрудники, то из федерального бюджета работодателю компенсируется их трудоустройство на временные работы сроком на 6 месяцев, а не на 3, как было раньше. Это касается системообразующих и аффилированных с ними организаций, а также градообразующих предприятий. При временном трудоустройстве сотрудников таким предприятиям, кроме компенсации затрат на заработную плату, выплатят 10 тысяч рублей на материально-техническое оснащение за каждое рабочее место.

"Поскольку значительная часть вакансий — более 50% — сосредоточена в городах Свердловской области с населением свыше 150 тысяч человек (Екатеринбург, Каменск-Уральский, Нижний Тагил), то для решения проблемы территориального дисбаланса на рынке труда безработным оказывается поддержка по содействию в переезде и переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости. С этого года получить поддержку на переезд смогут не только безработные, состоящие на учете в центре занятости, но и граждане, ищущие работу. Для этого необходимо обратиться в центр занятости", — рассказал Дмитрий Антонов.

По данным департамента по труду и занятости населения Свердловской области, сейчас в регионе 50 281 вакантное место. Наибольшее число вакансий предлагают предприятия обрабатывающих производств — 22,4%, оптовой и розничной торговли, а также ремонта автотранспортных средств и мотоциклов — 13,9%, здравоохранения и социальных услуг — 11,2%.

На Среднем Урале востребованы квалифицированные рабочие практически всех специальностей: токари, фрезеровщики, наладчики, монтажники, ремонтники и т.д.

Среди специалистов высшего уровня квалификации — инженеры в промышленности и на производстве, инженеры-механики, инженеры-электротехники, проектировщики-градостроители и проектировщики транспортных узлов, а также врачи и школьные педагоги.

Специалисты среднего уровня квалификации: фельдшеры, техники по обслуживанию медицинского оборудования, фармацевты, средний медицинский персонал, агенты по продажам, работники охраны, сообщает департамент информационной политики региона.

Ранее "Областная газета" рассказывала о том, что профсоюзы Среднего Урала рекомендовали работодателям компенсировать расходы на покупку путевок сотрудникам, которых срочно вызвали из отпуска на работу.