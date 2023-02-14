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Общество
14 февраля 2023, 14:38

В Екатеринбурге стартует запись в детские оздоровительные лагеря

  Марина Сапожникова
Лагерь

На Среднем Урале стартует запись в летние лагеря. Фото: Павел Ворожцов

Запись в летние лагеря начнется 15 февраля. Подать документы родители могут через портал Госуслуг, а также в отделениях Центра муниципальных услуг (ЦМУ) и Многофункционального центра (МФЦ), сообщается на сайте администрации Екатеринбурга. 

Прием заявлений будет осуществляться:

в загородные лагеря — с 15 февраля по 15 марта (на все смены);

в городские лагеря — с 5 по 19 марта (на все смены);

в санатории — с 15 по 29 апреля (на все периоды).

Если заявление подается в электронном виде, родителям необходимо в течение 5 рабочих дней принести подлинники документов в МФЦ или ЦМУ. Записаться в городской лагерь можно непосредственно в образовательной организации. Реестры подтвержденных заявлений будут размещены на сайтах департамента образования администрации Екатеринбурга, районных администраций, школ: в загородные лагеря — 24 марта, в городские лагеря — 29 марта, в санатории — 5 мая.

Заявления можно подать в 3 лагеря по выбору родителей, указав разные смены.

Продолжительность смен в организациях отдыха и оздоровления:

в загородных детских оздоровительных лагерях — 7 дней, 14 дней, 21 день;

в лагерях с дневным пребыванием детей на площадках общеобразовательных организаций — 7 дней, 21 день;

в санаториях — 21 день.

Прием заявлений на свободные места будет продолжаться в течение всей оздоровительной кампании.

Памятка для родителей размещена на официальном портале Екатеринбурга в разделе "Детская оздоровительная кампания".

Также для родителей работает новый электронный сервис оплаты путевки в загородный оздоровительный лагерь. Он находится в разделе "Образование". Сервис позволяет оплатить путевку без банковской комиссии.

Областная газета Свердловской области

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