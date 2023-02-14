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Общество
14 февраля 2023, 14:53

В свердловском Заксобрании одобрили продление налоговой льготы для аэропорта Кольцово

Кольцово

Предполагается, что налоговая льгота для екатеринбургского аэропорта будет действовать в течение 2023 года. Фото: Алексей Кунилов

Депутаты Законодательного собрания региона рассмотрели проект изменений в закон "Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций".

На заседании комитета по бюджету, финансам и налогам парламентарии предварительно одобрили продление налоговой льготы для екатеринбургского аэропорта. Предполагается, что Кольцово получит 50%-ю скидку по оплате налога на имущество в текущем году.

Как пояснил министр экономики и территориального развития Свердловской области Руслан Садыков, для получения льготы аэропорт должен сохранить не менее 90% штата работников. Также размер заработной платы сотрудников не должен быть ниже 90% от установленного в 2022 году среднеобластного уровня. Данные изменения планируется утвердить на заседании регионального Заксобрания, которое намечено на 21 февраля.

Напомним, с инициативой о продлении налоговой преференции для аэропорта Кольцово выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Областная газета Свердловской области

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