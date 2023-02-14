В Свердловской области в четвертый раз пройдет форум "Большой открытый диалог"

Формат предполагает экспресс-консультации предпринимателей с руководителями министерств и федеральных структур. Фото: Галина Соловьева

Дискуссионная площадка "Большой открытый диалог" создана в 2020 году по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Она необходима для выстраивания эффективной коммуникации между органами власти и бизнес-сообществом, а также для формирования совместных решений в новых экономических условиях.

Как рассказала и.о. министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова, к дискуссии приглашают предпринимателей, региональных и федеральных экспертов. Отдельный блок будет посвящен мерам поддержки и внедрению на Среднем Урале инвестиционного стандарта.

"Мы проведем расширенное заседание инвестиционного комитета, который возглавляет глава региона Евгений Куйвашев, где рассмотрим конкретные инвестиционные проекты. Также будет работать общественная приемная органов власти — этот формат предполагает экспресс-консультации предпринимателей с руководителями министерств и федеральных структур. И, как показывает практика, в ходе такого общения удается снять до 90% вопросов", — рассказала Елена Хлыбова.

Также участники мероприятия обсудят возможность расширения списка организаций, которые имеют право на предоставление инвестиционного налогового вычета. В повестке форума и вопросы, касающиеся усиления мер импортонезависимости, повышения доступности кредитов, привлечения новых работников, сообщает департамент информационной политики региона.

Отметим, форум "Большой открытый диалог" отвечает задачам национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Мероприятие пройдет на площадке культурно-выставочного комплекса "Синара Центр" 28 февраля.

Регистрация для участия открыта на сайте.