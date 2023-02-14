Стартует отбор компаний для участия в форуме ИННОПРОМ-2023

Начинается отбор компаний для участие в форуме ИННОПРОМ-2023. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

XIII Международная промышленная выставка ИННОПРОМ пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля, страной-партнером в этом году станет Республика Беларусь. На стенде Свердловской области планируется представить до 25 компаний. Оператором сбора и обработки заявок выступает региональное Агентство по привлечению инвестиций.

Экспонентов будет отбирать специальная межведомственная комиссия. В этом году темой ИННОПРОМа станет "Устойчивое производство: стратегии обновления", сообщает департамент информационной политики региона.

"В числе ключевых критериев отбора: компания должна быть зарегистрирована в Свердловской области, выпускать или разрабатывать высокотехнологичную продукцию на основе принципов умного производства. При прочих равных приоритет при отборе будет отдан экспортно-ориентированным компаниям и участникам национальных проектов", — рассказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

К участию в отборе будут допущены компании, которые занимаются автоматизацией и робототехникой, транспортным машиностроением, технологиями для энергетики, выпуском новых материалов, цифровым производством, созданием технологий для городов, металлообработкой, разработкой и внедрением информационных технологий для промышленности, изготовлением медицинского оборудования.

Для участия в отборе необходимо с 15 февраля по 24 марта 2023 года заполнить онлайн-форму.

Ознакомиться с правилами можно по ссылке.

Ранее сообщалось о том, что в Свердловской области начался отбор компаний на выставку "ИННОПРОМ. Центральная Азия".