Свердловский омбудсмен представила губернатору доклад о работе за 2022 год

Татьяна Мерзлякова подвела итоги работы за 2022 год. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова представила главе региона Евгению Куйвашеву доклад об итогах работы аппарата омбудсмена за 2022 год, сообщает департамент информационной политики региона.

"Ежегодный доклад уполномоченного по правам человека в Свердловской области — это не только результат большого труда всей вашей команды. Это прежде всего квинтэссенция самых острых, самых актуальных проблем жителей региона, срез ключевых запросов общества в текущих политических, экономических и социальных условиях. Мне известно, что вы в прошлом году провели невероятное количество личных консультаций — больше четырех тысяч", — отметил Евгений Куйвашев.

Татьяна Мерзлякова поблагодарила главу региона за взаимодействие и рассказала о направлениях, по которым институту омбудсмена удалось достичь положительных сдвигов. Речь идет о ремонте и реконструкции домов-памятников, где проживают люди. Больше всего таких зданий сконцентрировано в Ирбите. В памятниках архитектуры, по поручению губернатора, проводят поэтапный ремонт. Благодаря этому удается сохранить объекты и создать в них комфортные условия для жизни.

"Что касается расселения аварийного жилья, то в Свердловской области эта проблема решается быстрее, чем на бумаге. Тем не менее люди ждут, им хочется переехать, и мы об этом сегодня говорим", — отметила Татьяна Мерзлякова.

В 2022 году, по данным свердловского омбудсмена, в регионе удалось продвинуться в обеспечении медицинских учреждений современным оборудованием. Вопрос доступности медицины на Среднем Урале остается на особом контроле Евгения Куйвашева и Татьяны Мерзляковой.

Также глава региона и свердловский омбудсмен обсудили ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В начале этого года тема ЖКХ появилась в повестке. Губернатор обратился на федеральный уровень с предложениями, которые могут снизить плату за коммунальные услуги для жителей Свердловской области.

Кроме этого, омбудсмен подвела итоги своей работы во время выборов главы региона в 2022 году. По инициативе Татьяны Мерзляковой на Среднем Урале был запущен в работу проект "Мобильный наблюдатель", куда избиратели могли направлять жалобы. Во время губернаторской кампании сигналов было не так много, это подтверждает, что в регионе создана прозрачная и легитимная процедура выборов.

Напомним, Татьяна Мерзлякова в декабре и январе помогла вернуть из украинского плена российских солдат.