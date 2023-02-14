Одиноким матерям и отцам предложили давать места в детских садах вне очереди

Одиноким родителям могут без очереди дать место в детском саду. Фото: Алексей Кунилов

Матерей и отцов, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте до 6 лет, предложили обеспечивать местами в детских садах без очереди. С такой инициативой в Госдуме выступила фракция "Новые люди".

По мнению авторов законопроекта, если у одиноких родителей нет возможности устроить ребенка в садик, они или вынуждены сидеть с ним дома, или отдавать в частный детский сад, что сказывается на семейном бюджете. Из-за чего родители оказываются в сложной жизненной ситуации.

С 1 июля 2022 года матери-одиночки получают пособия 50–100% от величины прожиточного минимума, при этом женщина после развода, которая одна растит ребенка, на такую помощь рассчитывать не может.

Матери-одиночки, которые обращаются за пособием, прожить на него не в состоянии, говорится в пояснительной записке к документу, сообщает "Парламентская газета".

Ранее президент Владимир Путин поставил задачу решить вопрос с очередями в детские сады в регионах.

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