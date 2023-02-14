Область на карте

Фото: АО «ИРМ»

«Зажжение атома», спортзал для масксети и новые станции водоочистки – «ОГ» рассказывает о самых интересных событиях, которые произошли в свердловских муниципалитетах за минувшую неделю.

Зайково (Ирбитское МО)

В поселке Зайково, деревне Дубской и селе Стриганском заработали четыре новые станции водоочистки. Это позволило обеспечить чистой питьевой водой почти две тысячи жителей и десять объектов соцкультбыта.

Как сообщают «Родники Ирбитские» со ссылкой на департамент информационной политики области, раньше жители ставили на краны фильтры, чтобы очистить воду от примесей, или пользовались привозной водой.

В прошлом году из регионального бюджета было выделено 18 миллионов рублей на покупку и установку современных станций водоочистки. Работы велись в рамках федерального проекта «Чистая вода», который является частью нацпроекта «Экология».

Две станции установили в Зайково и по одной – в Дубской и Стриганском. Все станции российского производства. Принцип очистки воды в них – в использовании нескольких степеней фильтрации с автоматической промывкой.

«После монтажа систем водоочистки был сделан забор воды для лабораторного анализа. Все пробы воды соответствуют СанПиН, – сообщил «ОГ» министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

В планах приобрести еще три станции водоподготовки. Их планируют установить в поселке Зайково, в деревне Бердюгина и в селе Горки.

Заречный

На Таховском бульваре появилась световая инсталляция «Созвездие российской науки».

Как сообщает Зона-СГ, композицию установил Институт реакторных металлов ко Дню науки. Каждый житель может покрутить ручку и «зажечь атом», что, судя по снимкам в городских пабликах, горожане с удовольствием и делают.

Фото: АО «ИРМ»

Артемовский

В центральной районной больнице начал работать второй кабинет компьютерной томографии.

Как сообщают «Егоршинские вести», первый аппарат, полученный благодаря национальному проекту «Здравоохранение», позволил открыть первичное сосудистое отделение – теперь пациентов с подозрением на инсульт не надо возить на обследование в соседние районы. Второй же томограф будут использовать для обследования пациентов других профилей.

Сначала устройство работало в тестовом режиме, а с прошлой недели начался массовый прием пациентов. Любопытный факт: на второй этаж здания аппарат «вносили» через окно, разобрав стену под ним.

Большое Седельниково (Сысертский ГО)

Ученики школы №10 из деревни Большое Седельниково за четыре дня сплели гигантскую маскировочную сеть. На днях ее отправили в зону специальной военной операции.

Как пишут «Сысертские вести», местные волонтеры искали помещение для плетения: им требовалось много места, так как сеть очень длинная. Руководство школы предоставило для этого спортивный зал, а педагоги рассказали о задумке детям. Многие откликнулись и захотели помочь.

Волонтеры предоставили школе окрашенные куски ткани и сеть, которую для удобства закрепили на шведской стенке.

Дети с преподавателями приходили классами и небольшими группами – на классных часах и на переменах. Работой руководил учитель технологии – Дмитрий Печеницин. В общей сложности участие в акции приняли около 190 учеников. На изготовление сети размером 16 на 3 метра у них ушло четыре дня.

Фото: «Сысертские вести»