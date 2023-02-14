На Серовском тракте задержали водителя, который ездил с подложными номерами

Водитель иномарки менял номера на поддельные. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Нарушителя, ездившего с подложными госномерами, удалось поймать с помощью системы "Паутина", способной обнаружить автомобили с недействительной регистрацией или транспортные средства, находящиеся в розыске, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Наряд ДПС во время патрулирования остановил на Серовском тракте автомобиль Mercedes. В базе Госавтоинспекции была информация о том, что госномера и документы на эту иномарку утеряны и находятся в розыске. Однако на машине были установлены именно те регистрационные номера, которые числились как утерянные.

Во время проверки сотрудники ГИБДД установили, что водитель управляет автомобилем на законных основаниях, у него были документы о регистрации транспортного средства и выданных госномерах с цифровой частью "666", но фактически на иномарке были установлены госномера "549". При осмотре инспекторы обнаружили специальное магнитное устройство, с помощью которого крепились госномера.

Водитель признал свою вину. Согласно данным информационной системы Госавтоинспекции, мужчина неоднократно нарушал ПДД, используя поддельные госномера. Только за последние 2 месяца за ним числятся 50 дорожных нарушений, рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

На водителя составлен протокол, ему грозит лишение прав на срок до одного года.

Видео: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Ранее сообщалось о том, что в Ивделе за рулем пассажирского автобуса поймали водителя без прав.