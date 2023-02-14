В числе первых в стране

Пятилетний Степан в свои годы научился добиваться поставленных целей. Фото: Полина Зиновьева

В Свердловской области при поддержке губернатора Евгения КУЙВАШЕВА продолжается реализация пилотного проекта по социальной реабилитации и абилитации детей-инвалидов. Со старта проекта летом 2022 года такой возможностью уже смогли воспользоваться более 600 ребят. Средства на программу выделяет федеральный бюджет, для ее реализации рекомендованы десять профильных учреждений Среднего Урала. Корреспондент «ОГ» Сергей РЫБАКОВ побывал в двух из них, расположенных в Каменске-Уральском, и убедился: здесь есть все, чтобы помочь детям развиваться и уверенно чувствовать себя в окружающем мире.

В актовом зале социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Красногорский» оживленно. От большого количества гостей волнуются не только дети, но и сотрудники центра. Невозмутимость сохраняют только черепахи в большом вольере, расположенном в холле.

– Вот увидите, первым Ваня забежит, – говорит одна из женщин. И через секунду, в подтверждение слов, в зал влетает жизнерадостный десятилетний Ваня и первым делом бежит обниматься с «мамой», директором социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Синарский» Юлией Лесуновой.

Юлия Юрьевна рассказывает: «Ваня наш воспитанник и мы очень рады, что он попал в эту замечательную программу. Для него очень важно научиться взаимодействовать с другими детьми, с другими взрослыми, пройти социальную адаптацию. И у него получилось. Он мне сегодня сказал, что у него появился друг, которого он хочет пригласить в гости. Мы, конечно, не против. Здесь все построено таким образом, что дети с первого дня попадают в ситуацию успеха. Маленького, точечного, но успеха».

Для гостей дети подготовили небольшое представление, показав то, чему они научились за время пребывания в центре: поиграли в «волшебные мешочки», ритмично передавая друг другу разноцветные мешочки в определенной последовательности и поразили присутствующих номером с игрой на ложках. Волновались, немного сбивались, но, как настоящие артисты, самообладания не теряли. По словам специалистов, это тоже часть программы. Выступление перед публикой – это возможность раскрепоститься, выплеснуть эмоции. Кстати, сотрудники центра отправляют родителям фотографии и видеоматериалы о том, как прошел день у их ребенка, все рисунки, поделки и т. п. И делается это ежедневно.

Дальше по расписанию урок рисования, или, как как говорят в центре, изотерапия. Главная задача – пробудить у ребенка интерес к творчеству, чтобы, вернувшись домой, он продолжал этим заниматься. Рисование развивает усидчивость, внимание и возможность выражать свои эмоции, говорят специалисты центра.

В ходе изотерапии используются различные техники, как традиционные, так и совсем новаторские. Когда позволяет сезон, дети собирают красивые листочки, создавая при помощи оттисков потрясающие картины.

– Сегодня мы будем рисовать богатыря. Так в древности называли воинов-защитников Родины. Как вы считаете, какими качествами должен он обладать? – спрашивает преподаватель.

– Быть сильным, добрым, мужественным, решительным, – наперебой отвечают дети. Они уже и забыли о зрителях.

Небольшая разминка для пальцев – и вот уже на белом листе появляются контуры будущей картины. После экскурсии зашел посмотреть, что получилось у ребят. Это были еще эскизы, но было понятно – мне так не нарисовать.

Кабинет педагога-психолога больше похож на игровую комнату. Главный центр притяжения – интерактивная песочница. Она построена по технологии дополненной реальности, благодаря чему обычный песок превращается в волшебную вселенную. Взаимодействие с песком совершенствует у детей координацию движений, мелкую моторику рук и тактильную чувствительность, что непосредственно влияет на развитие речи, мышления, воображения, памяти.

Восьмилетний Артем не обращает на нас никакого внимания, увлеченно и уверенно «играет» – он знает, что если на синий цвет насыпать песка, то появится оранжевая машинка. Еще две-три пригоршни – и вот автомобиль поехал.

Картинка на песке меняется. И мы видим, как сменяются времена года. Зимой идет снег, весной гремит гроза, летом расцветают цветы. У Артема были проблемы с распознаванием цветов. Теперь он гордо демонстрирует полученные навыки, складывая пирамидку, почти нараспев приговаривая «желтый, красный, синий, белый».

Кроме того, в центре есть «Умное Зеркало», с помощью которого дети обогащают словарный запас, выполняют пальчиковую, артикуляционную и дыхательную гимнастику, развивая слух и навыки звукового анализа.

Как стать участниками программы При освидетельствовании в бюро медико-социальной экспертизы, где устанавливается категория «ребенок-инвалид» и определяется необходимость прохождения комплексной реабилитации, родителей информируют о такой возможности. Если родители дают согласие, то им выдают рекомендации и направление в тот центр, который им подходит. Продолжительность курса комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов составляет 21 рабочий день. Услуги по комплексной реабилитации оказываются за счет средств федерального бюджета, а также Фонда социального страхования через электронный сертификат, который родители фиксируют на своей карте «Мир». Услуги предоставляются как в стационарной форме, так и в полустационарных условиях, когда, получив услуги ребенок уходит домой. При стационарном размещении дети обеспечиваются пятиразовым питанием, родители – трехразовым. При полустационарном пребывании предусмотрено двухразовое питание. Кроме того, оплачивается проезд до места прохождения реабилитации и обратно.

«Росток» – второй каменский центр реабилитации, работающий в рамках проекта. Здесь, для того чтобы помочь детям развиваться, приобрели мультимедийный комплекс «Муза», позволяющий создавать иллюстрированные мультимедийные книги и мультфильмы.

10-летний Илья рисует «мультик» для мамы.

– Вот мама, вот я, вот я дарю ей цветы, – комментирует маленький автор.

Несколько движений на сенсорном экране – и картинка оживает. Теперь озвучка.

– Мама любит конфеты и цветы, – громко говорит Илья.

Стоп. Снято. Маму Яну ждет прекрасный подарок.

Вторая отличительная особенность центра «Росток» – высокотехнологичный зал лечебной физкультуры. Он, в частности, оборудован кинезиотерапевтической установкой для решения проблем опорно-двигательного аппарата, а также иппотренажером, имитирующим конную прогулку.

Степану пять лет, и он уже прошел курс комплексной реабилитации в прошлом году. Результаты оказались настолько позитивными, что родители приняли решение продолжать занятия.

– Мы очень рады, что попали в проект. Спасибо всем, – говорит мама Степана Ольга.

Ее сын тем временем вместе с педагогом увлечен погоней за виртуальными жуками на интерактивным коврике, позволяющем развить ловкость, равновесие и улучшать координацию. А рядом еще скалодром, куда Степан отправился позже, удивив даже маму.

– Я и не знала, что он на скалодроме лазает, – сказала она.

– Уникальность проекта в том, что используется мультидисциплинарный интенсивный подход, когда работает целая команда специалистов, в том числе психолог, логопед, специалист по адаптивной физкультуре и другие. Важно, что помощь получают не только дети, но и родители, которых учат развивать полученные детьми навыки, обучают технологиям, реализуемым в домашних условиях. «Все это вкупе помогает достичь блестящих результатов», – говорит заместитель министра социальной политики Свердловской области Оксана Федосеева.

Официально Федеральный пилотный проект по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов в Свердловской области стартовал 2 июня 2022 года и будет реализовываться в период 2022–2024 гг. Как ранее писала «ОГ», в нем, помимо нашего региона, участвует Тюменская область. Одной из его целей является апробация новой технологии – электронного сертификата, с помощью которого можно оплачивать услуги по восстановлению и приобретению социальных навыков. Услуги по комплексной реабилитации и абилитации оказываются детям-инвалидам от 4 до 17 лет включительно. Проект реализуется при поддержке губернатора Евгения Куйвашева и одобрен Президентом РФ Владимиром Путиным. Сегодня на Среднем Урале в рамках «пилота» работают 10 социально-реабилитационных центров – четыре в Екатеринбурге, два в Каменске-Уральском, по одному в Нижнем Тагиле, Нижней Туре, Красноуфимске и поселке Рефтинский. Отметим, повышение качества жизни детей с ОВЗ является одной из ключевых задач Десятилетия детства, объявленного в России Президентом РФ Владимиром Путиным до 2027 года.

Президент о программе Накануне Международного дня людей с ограниченными возможностями здоровья Президент Владимир Путин встретился с инвалидами и представителями общественных организаций. Среди участников встречи была жительница Верхотурья Анна Сычугова, чей сын Егор стал участником федерального пилотного проекта реабилитации детей-инвалидов. Реабилитация, по ее словам, дала осязаемый положительный эффект: На встрече с Президентом России Анна Сычугова попросила его распространить опыт региона по реабилитации детей-инвалидов на всю страну. Глава государства отметил, что обратная связь при реализации пилотных проектов очень ценна. – Для нас для всех очень важно услышать оценку результатов нашей работы, это очень ценная обратная связь. Насколько я понимаю, в этом году на проект выделено 300 миллионов рублей. Давайте сделаем так, чтобы эти проекты продолжались без уменьшения финансирования. По результатам эксперимента будем принимать решение о тиражировании по всей стране, – сказал Владимир Путин. Президент пожелал Егору здоровья, чтобы он твердо стоял на ногах, поправлялся и двигался по направлению к своей мечте. Подробнее об этом читайте в «ОГ» №223 от 3 декабря 2022