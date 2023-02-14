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Общество
14 февраля 2023, 20:24

Евгений Куйвашев поручил обеспечить безопасность на объектах транспортной инфраструктуры Свердловской области

  Марина Сапожникова
Евгений Куйвашев

Евгений Куйвашев поручил обеспечить безопасность транспортной инфраструктуры. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области, председатель антитеррористической комиссии в регионе Евгений Куйвашев поручил обеспечить контроль за соблюдением требований безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

"Рассчитываю, что в результате будут выработаны меры по дополнительной защите", — отметил Евгений Куйвашев на заседании антитеррористической комиссии 14 февраля.

Как рассказал исполнительный директор Кольцово Александр Пастухов, безопасность объекта осуществляется службой авиационной безопасности и подразделением по обеспечению транспортной безопасности. В аэропорту установлены более 900 камер наблюдения. Здание аэровокзала оснащено автоматизированным комплексом для биометрической идентификации потока пассажиров на транспортных узлах и других объектах повышенной опасности аэропорта.

По словам начальника Свердловской дирекции управления движения РЖД Владимира Теплоухова, в инвестиционную программу РЖД до 2030 года включено оборудование техническими средствами, чтобы обеспечить безопасность восьми станций, в том числе Екатеринбург-Пассажирский, Нижний Тагил, Дружинино, Екатеринбург-Сортировочный, Асбест и другие.

Также на заседании обсудили вопросы, связанные с безопасностью образовательных учреждений. Как сообщил министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, в прошлом учебном году было проведено более 3 тысяч воспитательных мероприятий, направленных на неприятие идеологии терроризма. По словам министра, в школах и образовательных организациях применяется единый подход к обеспечению безопасности. Все объекты в регионе паспортизированы, каждому присвоена соответствующая категория защищенности, сообщает департамент информационной политики региона.

Ранее "Областная газета" рассказывала о том, как проходило заседание оргкомитета по подготовке и проведению Года педагога и наставника в Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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