Право. Дело. Человек

На встрече с Евгением Куйвашевым Татьяна Мерзлякова особое внимание уделила вопросу расселения из ветхого жилья. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ вчера начал ежегодные встречи с представителями региональных государственных правозащитных институтов. Первой о результатах своей работы в 2022 году рассказали уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, отметившая, в частности, хорошие темпы решения при поддержке главой региона проблемы ветхого жилья. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена АРТЮХ поблагодарила губернатора за помощь малому и среднему бизнесу в условиях санкций.

Открывая встречу с Татьяной Мерзляковой, Евгений Куйвашев прежде всего отметил результативность и динамичность ее работы.

«Ежегодный доклад уполномоченного по правам человека в Свердловской области – это не только результат большого труда всей вашей команды. Это прежде всего квинтэссенция самых острых, самых актуальных проблем жителей региона, срез ключевых запросов общества в текущих политических, экономических и социальных условиях. Мне известно, что вы в прошлом году провели невероятное количество личных консультаций – больше четырех тысяч», – отметил губернатор.

Татьяна Мерзлякова поблагодарила губернатора за внимание, деятельное участие и помощь в решении вопросов, которыми занимается институт уполномоченного. В частности, она напомнила о проблемах с ремонтом и реконструкцией жилых домов-памятников. Такие объекты есть в целом ряде свердловских муниципалитетов, больше всего их в Ирбите. Благодаря поручению губернатора, сегодня вопрос решается – в домах-памятниках начался поэтапный ремонт.

Серьезно продвинуться за прошедший год удалось и в обеспечении учреждений здравоохранения региона современным медицинским оборудованием. Под особым контролем губернатора и уполномоченного по правам человека находится и вопрос обеспечения доступности медицинских услуг для всех жителей региона.

Особое внимание было уделено и вопросу расселения свердловчан из ветхого жилья. Напомним, эту тему Татьяна Мерзлякова поднимала и на традиционной встрече с коллективом «Областной газеты» 13 января, в День российской печати, подчеркнув, что она станет одной из главных в ее ежегодном докладе. Также она акцентировала внимание на поддержке детей-сирот.

В ходе вчерашней встречи Татьяна Мерзлякова отметила, что проблема расселения аварийного жилья в Свердловской области решается даже быстрее, чем на бумаге.

«Тем не менее, люди ждут, им хочется переехать, и мы об этом сегодня говорим», – резюмировала уполномоченный по правам человека.

Досье Татьяна Мерзлякова Закон «Об Уполномоченном по правам человека в Свердловской области» вступил в силу 14 июня 1996 года. Регион принял его одним из первых в России и раньше, чем приняли аналогичный федеральный закон. На его основании строилась деятельность и других региональных уполномоченных. Татьяна Мерзлякова впервые принесла присягу и официально вступила в должность Уполномоченного по правам человека в Свердловской области в 2001 году. С тех пор неоднократно переизбиралась на эту должность. Сегодня Татьяна Мерзлякова представляет УрФО в Президиуме Координационного совета уполномоченных по правам человека в Российской Федерации. Темы доклада Татьяна Мерзлякова обсудила с журналистами «Областной газеты». Фото: Полина Зиновьева Елена Артюх Должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области учреждена 19 декабря 2013 года в соответствии с ФЗ «Об Уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации». Однако Елена Артюх занимала ее на общественных началах с февраля 2013 года. В марте 2014 года указом губернатора Евгения Куйвашева была назначена на нее официально, а в 2019 году переназначена на второй срок. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Артюх. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Встречу с Еленой Артюх губернатор начал с обсуждения экономической ситуации прошлого года, напомнив о мерах поддержки, которую государство оказало предпринимателям в условиях санкций.

«Минувший год оказался для всех нас непростым. Едва оправившись от последствий пандемии, экономика и бизнес-сообщество региона столкнулись с санкционным давлением. В ответ на новые вызовы оперативно была усилена система федеральных и региональных мер поддержки предпринимателей», — сказал Евгений Куйвашев.

Елена Артюх поблагодарила главу региона за взаимодействие в условиях, когда требовалась максимально оперативная и своевременная реакция. Так, по решению губернатора в 2022 году в новом формате заработал оперативный штаб региона, при нем была создана рабочая группа по поддержке малого и среднего предпринимательства.

«Мы выносили на рабочую группу самые актуальные запросы, которые затем приносили на штаб, и вы поддерживали значительную их часть, принимались решения и на региональном, и на федеральном уровнях. Например, спасибо вам за продление преференций по налогу на имущество организаций самых пострадавших отраслей. Конечно, при условии соблюдения ими определенного уровня занятости, заработной платы», — сказала Елена Артюх.

Бизнес-омбудсмен также отметила еще одного решение, направленное на поддержку предпринимателей. Речь идет о льготе для международных грузоперевозчиков: свердловские компании в 2023 и 2024 годах смогут платить только 50 процентов транспортного налога. Правительство Свердловской области под руководством Евгения Куйвашева в ноябре прошлого года утвердило проект закона, продлевающий действие льгот, введенных на территории региона с 2021 года. Чтобы воспользоваться льготой, компании должны сохранить среднесписочную численность сотрудников на уровне не менее 90 процентов, а также гарантировать размер зарплаты не менее 100 процентов к предыдущему году.

В ближайшее время свой доклад губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву должен представить и уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. Затем омбудсмены отчитаются перед депутатами Законодательного Собрания региона. Читатели «ОГ» также смогут ознакомиться с полными текстами докладов.

Темы доклада Татьяна Мерзлякова обсудила с журналистами «Областной газеты». Фото: Полина Зиновьева