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15 февраля 2023, 09:55

В Екатеринбургском зоопарке отметят Всемирный день бегемота

Карликовый бегемот Ева

Ева приехала в Екатеринбург из Эдинбурга в 2014 году. Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

Во Всемирный день бегемота для самки Евы из Екатеринбургского зоопарка приготовили праздничное угощение. Ее ждет блюдо из свежей зелени, орехов, фруктов и витаминных добавок.

Карликовый бегемот Ева переехала жить в зоопарк Екатеринбурга из Эдинбурга в 2014 году. Она сразу стала любимицей посетителей. Днем Ева прогуливается по своему вольеру, хотя основная ее активность приходится на ночное время, рассказали в пресс-службе Екатеринбургского зоопарка.

На воле карликовых бегемотов можно встретить в африканских лесах. В отличие от своих крупных собратьев, они больше времени проводят на суше, чем в воде, но также нуждаются в регулярных водных процедурах.

В природе карликовых бегемотов осталось меньше трех тысяч особей, вид относится к вымирающим. Поэтому в зоопарках помогают сохранить популяцию этих животных.

Ранее в Екатеринбургском зоопарке представили молодого каракала по кличке Хьюго, который вышел с карантина.

Областная газета Свердловской области

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