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15 февраля 2023, 12:40

Итоги конкурса "На старт с фотоаппаратом!"

фотоконкурс

Фото — за мороженое. Фото: Галина Соловьева

В субботу, 11 февраля, прошла ежегодная массовая гонка "Лыжня России". За несколько дней до старта мы предложили нашим читателям принять участие в конкурсе на лучшую фотографию с этого мероприятия. Приз за победу в каждой номинации — коробка мороженого.

К фотоконкурсу присоединись жители Североуральска, Серова, Верхотурья, Лесного, Качканара, Нижнего Тагила, Алапаевска, Ирбита, Кировграда, Верхней Пышмы, Режа, Камышлова, Косулино, Полевского.  

Редакция "Областной газеты"  выбрала три лучших фотографии:

Лучшее фото команды трудового коллектива, общественной организации

Фото: Ирина Задимидько. Поселок Каменка

Лучшее оригинальное фото 

Фото: Дарья Гусельникова и Бежан Пажылов. Екатеринбург

Лучшее фото семьи на лыжне

Фото: Елизавета Хохлова. Лесной

Активное участие в нашем конкурсе приняли коллективы свердловских детских садов: детский сад № 39 (Алапаевск), детский сад № 45 (п. Красный), детский сад № 34 (с. Косулино), пышминский детский сад № 7, детский сад № 48 (с. Никольское). Где-то на лыжню выходили только сотрудники, а где-то и дети тоже.

"Областная газета" выражает всем свою признательность!

Областная газета Свердловской области

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