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Общество
15 февраля 2023, 13:48

Свердловский Роспотребнадзор изъял 3,6 тонны некачественной мясной продукции в 2022 году

  Марина Сапожникова
Колбаса

Чаще всего у специалистов РПН бывают претензии к колбасным изделиям. Фото: Павел Ворожцов

Всего санитарным надзорным ведомством было проверено 52 тонны мясных изделий в Свердловской области. Основные претензии специалистов были к нарушениям правил маркировки, отсутствию документов, подтверждающих качество и безопасность продукции. 

В прошлом году на базе ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" сотрудники Управления Роспотребнадзора исследовали 4 910 проб мясной продукции по микробиологическим показателям. Из них 299 проб оказались неудовлетворительными. По санитарно-химическим показателям проверили 267 проб, здесь нарушений не выявили. По физико-химическим показателям было забраковано 77 проб из 725.

Как сообщается в telegram-канале ведомства, чаще всего подделке подвергаются колбасные изделия. В них находят несанкционированный соевый белок, некоторые производители заменяют мясное сырье на мясо птицы. Претензии специалистов бывают и к мясным консервам: в них находят фрагменты субпродуктов, грубой соединительной ткани, хрящей, сухожилий, растительный белок и т. д.

В отношении производителей, допустивших правонарушения, применяются административные меры.

Ранее сообщалось о том, что СКР проводит проверку по факту повторного отравления в закусочной Екатеринбурга.

Областная газета Свердловской области

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