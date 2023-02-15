Свердловский Роспотребнадзор изъял 3,6 тонны некачественной мясной продукции в 2022 году

Чаще всего у специалистов РПН бывают претензии к колбасным изделиям. Фото: Павел Ворожцов

Всего санитарным надзорным ведомством было проверено 52 тонны мясных изделий в Свердловской области. Основные претензии специалистов были к нарушениям правил маркировки, отсутствию документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.

В прошлом году на базе ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" сотрудники Управления Роспотребнадзора исследовали 4 910 проб мясной продукции по микробиологическим показателям. Из них 299 проб оказались неудовлетворительными. По санитарно-химическим показателям проверили 267 проб, здесь нарушений не выявили. По физико-химическим показателям было забраковано 77 проб из 725.

Как сообщается в telegram-канале ведомства, чаще всего подделке подвергаются колбасные изделия. В них находят несанкционированный соевый белок, некоторые производители заменяют мясное сырье на мясо птицы. Претензии специалистов бывают и к мясным консервам: в них находят фрагменты субпродуктов, грубой соединительной ткани, хрящей, сухожилий, растительный белок и т. д.

В отношении производителей, допустивших правонарушения, применяются административные меры.

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