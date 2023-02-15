В Екатеринбурге состоялась церемония возложения цветов к памятнику поэта Мусы Джалиля

Церемония возложения цветов к памятнику Героя Советского Союза, советского татарского поэта Мусы Джалиля была посвящена 117 годовщине со дня его рождения. Организатором мероприятия выступило Постоянное представительство Республики Татарстан в Свердловской области.
В церемонии приняли участие постоянный представитель Республики Татарстан в Свердловской области Хайдар Гильфанов, начальник отдела этноконфессиональных отношений и организации работы по профилактике экстремизма департамента внутренней политики Свердловской области Иван Падерин, депутат Законодательного собрания Свердловской области Габбас Даутов, глава администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга Роман Кравченко, делегация общественности Республики Татарстан, представители татарских национально-культурных объединений и других региональных общественных объединений патриотической направленности, учащиеся кадетских классов и воспитанники патриотических клубов.
Всего в мероприятии, которое проходило в сквере Дружбы народов в Екатеринбурге, приняли участие около 50 человек.
Собравшиеся почтили память поэта исполнением его стихов на татарском и русском языках.
Муса Джалиль (1906–1944 гг.) — поэт и журналист.
По данным из открытых источников, Муса Джалиль с 1931 года работал в Казани редактором детских журналов, а через два года в Москве — завотделом литературы и искусства в татарской газете "Коммунист". Много занимался с молодыми поэтами, состоял в Союзе писателей ТАССР. Работал заведующим литературной частью Татарского оперного театра. Написал 4 либретто для опер и опубликовал несколько сборников со стихами и поэмами. Муса Джалиль переводил на татарский язык произведения русских классиков, писал литературоведческие статьи и рецензии.
В начале войны ушел на фронт, воевал на Волховском и Ленинградском фронтах, был военным корреспондентом печатного издания "Отвага". В 1942 году Муса Джалиль был ранен и попал в плен. Там он был зачислен в "культурно-просветительское" общество "Идель-Урал", созданное немцами. Среди его членов Муса Джалиль развернул подпольную деятельность, устраивал побеги военнопленных. В августе 1943 он был арестован гестапо, содержался в берлинской тюрьме Моабит. 25 августа 1944 года он был казнен.
В 1956 году ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. За цикл стихов "Моабитская тетрадь" в 1957 году Мусе Джалилю была присуждена Ленинская премия.