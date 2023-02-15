В Екатеринбурге состоялась церемония возложения цветов к памятнику поэта Мусы Джалиля

Церемония возложения цветов была посвящена 117 годовщине со дня его рождения. Фото: администрация Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга

Церемония возложения цветов к памятнику Героя Советского Союза, советского татарского поэта Мусы Джалиля была посвящена 117 годовщине со дня его рождения. Организатором мероприятия выступило Постоянное представительство Республики Татарстан в Свердловской области.

В церемонии приняли участие постоянный представитель Республики Татарстан в Свердловской области Хайдар Гильфанов, начальник отдела этноконфессиональных отношений и организации работы по профилактике экстремизма департамента внутренней политики Свердловской области Иван Падерин, депутат Законодательного собрания Свердловской области Габбас Даутов, глава администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга Роман Кравченко, делегация общественности Республики Татарстан, представители татарских национально-культурных объединений и других региональных общественных объединений патриотической направленности, учащиеся кадетских классов и воспитанники патриотических клубов.

Фото: администрация Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга

Всего в мероприятии, которое проходило в сквере Дружбы народов в Екатеринбурге, приняли участие около 50 человек.

Фото: администрация Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга

Собравшиеся почтили память поэта исполнением его стихов на татарском и русском языках.

Фото: администрация Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга