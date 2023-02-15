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15 февраля 2023, 14:50

Николай Смирнов: Обращение Евгения Куйвашева к федеральным властям повлияет на тарифы в Свердловской области

Евгений Куйвашев

Евгений Куйвашев предложил федеральным властям пересмотреть тарифы на электроэнергию в Свердловской области. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Обращение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева к федеральным властям с просьбой пересмотреть высокие тарифы на электроэнергию для жителей Среднего Урала должно привести к их изменению и уменьшению. Об этом министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов заявил в ходе брифинга, посвященного нововведениям в коммунальной сфере.

"Пока неизвестно, насколько снизятся тарифы, если предложение губернатора будет принято. Но цены будут ниже, это точно", — уточнил Николай Смирнов.

В декабре 2022 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала отменить предоставление электроэнергии по ночному тарифу в дневные часы в выходные и праздники. В итоге размер оплаты за электроэнергию вырос. 13 февраля 2023 года губернатор Евгений Куйвашев обратился к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой снизить индикативную цену, по которой поставщики электроэнергии в жилые дома покупают ее на оптовом рынке. Эта цена влияет на тариф, а устанавливает ее ФАС.

Напомним, ранее энергетики разъяснили, нужно ли свердловчанам перепрограммировать счетчики и сколько стоит электричество. 

Областная газета Свердловской области

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