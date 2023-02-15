«Каравелла» взяла флагманский курс

Эмоции на форуме били через край. Фото предоставлено Ларисой Крапивиной.

В Подмосковье завершилась стратегическая сессия Российского движения детей и молодежи «Движение первых». От Свердловской области в ней приняли участие представители одного из учредителей движения —региональной общественной детской организации «Каравелла» во главе с руководителем Ларисой КРАПИВИНОЙ. На сессии обсуждались идеи и предложения, касающиеся структуры управления нового движения, а также направлений и проектов его дальнейшей работы.

Сессия прошла в подмосковном Солнечногорске в мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре президентской платформы «Россия – страна возможностей». Ее участники представили идеи для проектов «Движения первых», которые лягут в основу плановой работы организации. В частности, дети предлагают взять шефство над мемориалами Вечного огня в регионах, участвовать в восстановлении объектов культурного наследия, а также заниматься научным волонтерством – собирать данные и проводить наблюдения для будущих великих открытий российских ученых.

Также состоялся обмен мнениями относительно системы управления нового движения. Были проработаны вопросы о структуре детских и молодежных советов и системе их взаимодействия. Обсуждалось распределение функций и уровней ответственности.

Итогом работы форума стало формирование линейки проектов «Движения первых», которые школьники и студенты России смогут использовать для своего развития. Ребята, например, будут создавать свои цифровые продукты, путешествовать по специальным познавательным маршрутам, реализовывать научные проекты и смогут пройти путь от идеи до воплощения под руководством наставников. Увлеченные музыкальным творчеством попробуют себя в конкурсе для авторов, исполнителей и композиторов.

«Все направления, безусловно, учитывают возрастные особенности ребят, предлагая по мере взросления наиболее подходящие форматы работы. И это только начало. Проектная деятельность – это не статичная структура. Она будет постоянно развиваться и дорабатываться с учетом новых знаний, новых инициатив и новых потребностей детей и молодежи», – подчеркивает председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров.

Эксклюзив «Сам факт появления массовой детской организации – это восстановление исторической справедливости» Руководитель детско-молодежной общественной организации «Каравелла» Лариса Крапивина в интервью «ОГ» рассказала о перспективах развития нового движения и пояснила, на что, по ее мнению, следует обратить особое внимание педагогам при выстраивании в рамках его форматов работы с детьми. – Насколько сегодня нужна такая организация как «Движение первых»? – Для меня ответ очевиден: такая необходимость назрела давно. Сам факт появления массовой детской организации – это восстановление исторической справедливости, опора на наши традиции, укрепление дружбы народов и связи поколений. Модель массовой детской и молодежной организации была создана в СССР и доказала свою успешность в подготовке к взрослой жизни миллионов граждан. И важно, что инициаторами выступили сами ребята. – Какую роль движение может сыграть в воспитании подрастающего поколения? Насколько важна работа с детьми и молодежью в подобном формате? – В «Движении первых» большая роль отводится самим детям. Поэтому мы говорим не только о воспитании как целенаправленном процессе, который организован взрослыми, но и о самовоспитании детей в коллективе. – Что важно учесть педагогам при выстраивании работы в рамках «Движения первых»? – Не нужно стремиться всех построить по одному образу и подобию. Сегодня существует серьезная угроза, что в образовательных учреждениях начнется гонка за показателями и искусственная накрутка «счетчика» членства. Это может снова создать пространство для формализма, нагнетания негатива по отношению к другим, уже существующим, организациям и движениям. Как показала наша 60-летняя история, очень важно, сохраняя уникальность каждой личности, научить ребят работать в команде. Создавать условия для проявления творческого потенциала каждого ребенка, помочь ему научиться достойно принимать победы и поражения. Все дела необходимо выводить на реальные результаты. – Какие проекты в рамках движения предложит «Каравелла»? – Для нас это уникальная возможность масштабировать многие проекты на уровне всей страны. Например, восстановление детского кино в России, или поддержка юных и молодых писателей, журналистов, художников, актеров, режиссеров. Но главное – увековечение памяти командора Владислава Крапивина и популяризация чтения книг среди детей и молодежи.

Справка С инициативой создания российского движения детей и молодежи 20 апреля 2022 года выступила школьница из Севастополя ДианаКрасовская на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» под председательством Президента России Владимира Путина. Глава государства поддержал идею. 14 июля 2022 года был подписан Федеральный закон № 261-ФЗ «О российском движении детей и молодежи». 20 июля 2022 года в МДЦ «Артек» прошло учредительное собрание движения. В нем приняли участие крупнейшие федеральные и региональные детские и молодежные общественные организации. Одним из учредителей движения выступила Свердловская региональная общественная детская организация «Каравелла». 18–20 декабря 2022 года в Москве состоялся I Съезд Российского движения детей и молодежи, на котором было утверждено его официальное название – Российское движение детей и молодежи «Движение первых». Делегаты от 89 региональных отделений движения утвердили миссию, ценности и 12 основных направлений деятельности.