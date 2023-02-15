В Екатеринбурге почтили память свердловчан, исполнивших служебный долг за пределами Отечества

Митинг памяти прошел у мемориала "Черный тюльпан" в Екатеринбурге. Фото: Павел Ворожцов

Траурный митинг прошел в Екатеринбурге у "Черного тюльпана". Мероприятие приурочили к Дню памяти о россиянах, которые исполняли служебный долг за пределами России, а также к 34-й годовщине вывода войск из Афганистана.

"У истоков Дня памяти — история 34-летней давности, когда советские войска вышли из Афганистана. Многие герои уже не с нами, но наша с вами задача — помнить их лица и поступки, передавать эту память из поколения в поколение, чтобы гордость в наших сердцах, сила этих людей подвигала нас на новые победы и гражданские подвиги", — сказал вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.

Фото: Павел Ворожцов

На мероприятии собрались ветераны локальных конфликтов, члены семей погибших бойцов, а также учащиеся вузов, колледжей, участники молодежных патриотических организаций, представители власти.

Фото: Павел Ворожцов

"Сегодня день памяти тех, кто сражался за Родину, кто защищал границы нашей страны. Мы гордимся мужеством и подвигами воинов!" — подчеркнула в своем выступлении председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Председатель правления Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Юрия Исламова Виктор Бабенко отметил, что Россия всегда достойно противостояла противнику и отстаивала свою позицию. Участники акции возложили цветы к мемориалу.

Ранее в Екатеринбурге состоялась церемония возложения цветов к памятнику поэта Мусы Джалиля.