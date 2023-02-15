Темы дня

Общество
15 февраля 2023, 16:25

В Екатеринбурге почтили память свердловчан, исполнивших служебный долг за пределами Отечества

Траурный митинг

Митинг памяти прошел у мемориала "Черный тюльпан" в Екатеринбурге. Фото: Павел Ворожцов

Траурный митинг прошел в Екатеринбурге у "Черного тюльпана". Мероприятие приурочили к Дню памяти о россиянах, которые исполняли служебный долг за пределами России, а также к 34-й годовщине вывода войск из Афганистана.

"У истоков Дня памяти — история 34-летней давности, когда советские войска вышли из Афганистана. Многие герои уже не с нами, но наша с вами задача — помнить их лица и поступки, передавать эту память из поколения в поколение, чтобы гордость в наших сердцах, сила этих людей подвигала нас на новые победы и гражданские подвиги", — сказал вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.

Фото: Павел Ворожцов

На мероприятии собрались ветераны локальных конфликтов, члены семей погибших бойцов, а также учащиеся вузов, колледжей, участники молодежных патриотических организаций, представители власти.

Фото: Павел Ворожцов

"Сегодня день памяти тех, кто сражался за Родину, кто защищал границы нашей страны. Мы гордимся мужеством и подвигами воинов!" — подчеркнула в своем выступлении председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Фото: Павел Ворожцов
Фото: Павел Ворожцов

Председатель правления Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Юрия Исламова Виктор Бабенко отметил, что Россия всегда достойно противостояла противнику и отстаивала свою позицию. Участники акции возложили цветы к мемориалу.

Ранее в Екатеринбурге состоялась церемония возложения цветов к памятнику поэта Мусы Джалиля. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
15.02.2023, 21:46 / Общество
Владимир Путин поручил ускорить модернизацию первичного звена здравоохранения
15.02.2023, 21:01 / Спорт
Концепцию Международного фестиваля университетского спорта презентовали консулам девяти государств
15.02.2023, 20:38 / Общество
УрФО стал лидером в России по расселению людей из аварийного жилья
15.02.2023, 20:23 / Культура
Фильм "Нюрнберг" представили в столице Урала участникам СВО
15.02.2023, 19:05 / Общество
Свердловские онкохирурги провели уникальную операцию 7-месячному ребенку