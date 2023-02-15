Министерство транспорта Свердловской области и экстренные службы провели совместные учения

Экстренные службы отработали действия в случае чрезвычайной ситуации. Фото: Борис Ярков

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 15 февраля провело межведомственные тактико-специальные учения, где были отработаны действия по ликвидации последствий автомобильной аварии.

Как рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев, такие учения проводят в регионе в седьмой раз. Сегодня в них участвует полный комплект подразделений, которые отрабатывают действия во внештатных и чрезвычайных ситуациях.

"Отработка оперативных действий и скорости реагирования позволяют уложиться в так называемый "золотой час" и спасти больше жизней. Снижение смертности на дорогах в результате ДТП является одной из целей национального проекта "Безопасные качественные дороги", — подчеркнул Денис Чегаев.

Фото: Борис Ярков

Учения специально проводят в зимнее время, когда снегопады и гололед ухудшают дорожную ситуацию. По словам замминистра, благодаря комплексу мер, в том числе и учениям, Свердловской области удается добиться снижения смертности в ДТП. Так, по итогам 2022 года число погибших на региональных дорогах удалось снизить на 12%, количество ДТП — на 6%.

Фото: Борис Ярков

В этом году во время учений по легенде произошло столкновение пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля. В автобусе находились 10 детей. По сигналу диспетчера Управления автодорог Свердловской области "опасный" участок расчистили силами звена комбинированных дорожных машин, затем на место прибыла машина ГИБДД для выяснения обстоятельств аварии. Автоинспекторы к месту условного ДТП вызвали сотрудников МЧС и центра медицины катастроф. Затем прибыл пожарный расчет, чтобы не допустить возгорания автомобиля.

Фото: Борис Ярков

"В учениях задействовано 39 человек личного состава и 11 единиц техники, а также привлекался вертолет МЧС МИ-8. В ходе учений отработаны действия центра экстренной психологической помощи. Они провели работу с пассажирами автобуса. Произведено деблокирование и спасение двух пострадавших из легкового автомобиля», — рассказал начальник управления организации пожаротушения и проведения спасательных работ ГУ МЧС России по Свердловской области полковник внутренней службы Вячеслав Новиков.

Фото: Борис Ярков

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев неоднократно отмечал, что приоритетом в работе региональных органов власти является сохранение жизни и здоровья уральцев. Поэтому в области особое внимание уделяется мерам по повышению безопасности на дорогах и достижению целей национального проекта "Безопасные качественные дороги" — снижения показателя смертности в результате ДТП до четырех человек на сто тысяч жителей к 2030 году, сообщает департамент информационной политики региона.