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15 февраля 2023, 17:01

70 свердловчан станут участниками молодежного форума УТРО-2023

Молодежь

Отбор на форум УТРО стартует 1 апреля. Фото: Полина Зиновьева

Отбор на молодежный форум УрФО УТРО-2023 стартует 1 апреля. Мероприятие пройдет летом в Челябинской области. Свердловскую область на форуме представят 70 человек.

"Форум призван объединить социально активную, талантливую молодежь Уральского федерального округа. С каждым годом мы убеждаемся, насколько значимую роль такие мероприятия играют в формировании молодежных сообществ и способствуют их вовлечению в социальную жизнь регионов, созданию условий для самореализации, профессионального и личностного роста нашего молодого поколения", — рассказал директор департамента молодежной политики министерства образования и молодежной политики Свердловской области Олег Гущин.

Форум УТРО проводится в разных регионах Уральского федерального округа под эгидой полномочного представителя Президента РФ в УрФО и Росмолодежи уже тринадцатый раз. В этом году участников будут принимать в Челябинской области. Форум пройдет на базе горнолыжного курорта "Солнечная долина" с 24 по 29 июня. Планируется, что соберутся около 500 человек. В этом году УТРО-2023 будет включать шесть направлений работы, среди них: "Педагоги и наставники", "Урал медийный", "Туризм внутри" и другие, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. 

Свердловчане будут отвечать за работу площадки "Историческая и культурная ретроПЕРСПЕКТИВА". К мероприятию готовится сценарий. Для участников форума по темам площадки проведут мастер-классы, нетворкинги, деловые и интеллектуальные игры, дискуссии. Например, гости смогут попробовать свои силы в народных промыслах Урала, изучить историю малоизвестных событий, узнать о роли Урала в истории России, ознакомиться с творческим наследием Свердловской киностудии и другими фактами. На форуме шатер Свердловской области будет носить имя известного уральского писателя Владислава Крапивина.

Напомним, ранее Свердловская область вошла в число пилотных регионов программы по развитию молодежного бизнеса.

Областная газета Свердловской области

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