Подростков из детдомов устроят на стажировку в магазины Екатеринбурга

Программу социальной адаптации воспитанников детдомов запускают на Среднем Урале. Фото: Полина Зиновьева

Программу социальной адаптации воспитанников детских домов Екатеринбурга запускает в работу минсоцполитики Свердловской области совместно с ретейлером "Магнит". Подростков научат планировать бюджет и устроят на стажировку в городские магазины.

Программа рассчитана на 3 месяца. В течение этого времени 20 участников научатся планировать свое время и бюджет, работать в команде, разовьют коммуникативные способности. После этого для подростков организуют стажировки в магазинах "Магнит Косметик". В дальнейшем они смогут устроиться на работу в данную компанию.

"Проект даст ребятам много возможностей — взаимодействовать с людьми, адаптироваться к коллективу, быть поддержкой не только себе, но и ближайшему кругу. Это базовые навыки, которые нужны всем людям — неважно, где будет строиться карьера. Надеемся, что проект станет постоянным и многие дети смогут получить ценные знания и навыки", — заявила и.о. министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

В 2022 году проект социальной адаптации был запущен в Москве совместно с Центром содействия семейному воспитанию "Наш дом". Тогда обучение успешно прошли 14 воспитанников, из них 5 человек остались работать на различных позициях в торговой сети.

Отметим, социализация детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, является одной из задач Десятилетия детства, объявленного в России Президентом РФ Владимиром Путиным до 2027 года.

Напомним, ранее в Богдановиче больше 30 детей-сирот получили новые квартиры.