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Общество
15 февраля 2023, 18:31

Туристический центр Екатеринбурга сделают комфортным за счет федеральных средств

  Марина Сапожникова
улица Вайнера

Центральные улицы города станут удобнее для жителей и туристов. Фото: Павел Ворожцов

Правительство России подтвердило выделение финансирования уральской столице на проектирование туристского кода центральной части города. Об этом сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в своем telegram-канале.

"Федеральный и областной бюджеты выделят даже больше средств, чем проговаривалось ранее. Среди большого спектра мероприятий я особо выделил бы те, что создают комфортную среду для гостей и жителей Екатеринбурга в туристическом центре города. Это внедрение художественной подсветки архитектурных объектов в Историческом сквере и на улице Вайнера, приобретение уличной мебели, оборудование туалетных модулей. Получат развитие информационные туристические центры, уличная навигация", — сообщил Алексей Орлов.

Выделенные средства планируется потратить по четырем направлениям. Это благоустройство, туристская навигация, улучшение событийной и выставочно-ярмарочной инфраструктуры и совершенствование архитектурного облика центра города, сообщает пресс-служба городской администрации.

Глава города поручил ответственным структурам основную часть запланированных мероприятий реализовать уже к августу, чтобы к юбилею Екатеринбурга туристы и жители могли гулять по обновленному историческому центру.

Ранее сообщалось о том, что администрация Екатеринбурга презентовала инфраструктурные проекты, приуроченные к 300-летнему юбилею уральской столицы.

Областная газета Свердловской области

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