«Мы гордимся их мужеством и подвигами»

С приветственными словами выступили вице-губернатор региона Олег Чемезов, председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина, председатель Правления СОО РСВА, депутат Законодательного Собрания Виктор Бабенко и другие Фото: Павел Ворожцов

Вчера в Екатеринбурге прошел торжественный митинг, посвященный 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Ветераны боевых действий, актив молодежных патриотических организаций, учащиеся вузов, колледжей и училищ, представители власти почтили память павших в боях в ДРА, возложили к подножию монумента цветы и венки. К собравшимся обратились вице-губернатор Олег ЧЕМЕЗОВ и председатель Законодательного Собрания Людмила БАБУШКИНА.

15 февраля, время близится к полудню. К площади Советской Армии перед Окружным домом офицеров стекаются люди. Внимание привлекают убеленные сединой мужчины с цветами в руках. Таких сегодня необычно много. 34 года назад закончилась самая долгая война, которую вела наша страна в ХХ веке. 8,5 тысячи жителей Среднего Урала вернулись с нее домой.

У подножия мемориала «Черный тюльпан» из колонок звучат «афганские» песни. «Черными тюльпанами» называли самолеты Ан-12, перевозившие тела погибших в Афганистане советских солдат и офицеров на родину в Союз. Художественная идея памятника – стилизованное пространство этого грузового военно-транспортного самолета.

Перед застывшей фигурой сидящего с АКМ солдата, за спиной которого полукольцом установлены металлические пилоны с именами погибших в локальных боевых конфликтах уральцев, колоннами выстаиваются участники митинга: учащиеся колледжей, учебных заведений МЧС и МВД, военнослужащие.

Сами «афганцы» – ветераны боевых действий – тоже здесь. Крепкие мужские объятия, радостно-возбужденные голоса. На головах у некоторых – «пуштунки», национальные головные уборы мужчин-афганцев. Кто-то пришел в форме песочного цвета, которую в 80-х – начале 90-х так и называли – «афганка». Многие давно не виделись. 15 февраля для них – радость от встречи с боевыми товарищами и горечь воспоминаний о погибших друзьях.

«Многие герои уже не с нами, но наша с вами задача – помнить их лица и поступки, передавать эту память из поколения в поколение, чтобы гордость в наших сердцах, сила этих людей подвигала нас на новые победы и гражданские подвиги», – сказал в приветственном слове Олег Чемезов.

«Сегодня день памяти тех, кто сражался за Родину, кто защищал границы нашей страны. Мы гордимся мужеством и подвигами воинов!» – подчеркнула Людмила Бабушкина.

В далекие теперь 80-е один из моих одноклассников как-то сказал между прочим, мол, брат мой воюет. Ему не поверили: о войне в Афганистане тогда широко не распространялись. Сегодня иная ситуация.

«Мы вспоминаем о тех бойцах, которые защищали южные границы советского государства в Афганистане, о тех, кто отдавал воинский долг в Чечне, в Сирии… Это уже история. А сегодня мы пишем другую историю, новую историю, которая связана со Специальной военной операцией. И я уверен, что в нашей памяти останутся и российские солдаты, которые отстаивают западные рубежи нашей страны. Они с честью выполняют приказ и верны присяге», – сказал председатель Правления СОО РСВА, депутат Законодательного Собрания Виктор Бабенко.

Время неумолимо, ветераны и этой войны уходят навсегда. В числе участников митинга уже можно видеть людей, которые держат в руках штандарты «Бессмертного полка» с портретами родственников, исполнявших интернациональный долг в ДРА. Их присутствие воодушевляет: это значит, что память о наших «афганцах», обо всех, кто честно служил Родине в горячих точках и на дальних рубежах, живет.

Памятный день России 15 февраля 1989 года мост Дружбы через реку Амударья, по фарватеру которой проходит граница с Афганистаном, пересек замыкающий БТР 40-й армии, последним выходивший из ДРА. Этот день стал считаться официальной датой окончания войны. Начиная с 2011 года, 15 февраля отмечается как День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества: соответствующие изменения были внесены в статью федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России». Сейчас на Среднем Урале проживают более 40 тысяч участников локальных войн (Афганистан, Северный Кавказ, Таджикистан, и др.). Тем не менее в народе этот день называется по-прежнему: День вывода войск из Афганистана.

История СССР ввел в Афганистан военный контингент 25 декабря 1979 года по просьбе правительства Демократической Республики Афганистан (ДРА). Военный конфликт на территории ДРА длился до февраля 1989 года. Цифры безвозвратных потерь (убитые, умершие от ран, болезней и в происшествиях, пропавшие без вести) в афганской войне за это время, по данным разных источников, составили от 15 тысяч до 26 тысяч человек.

Почтить память собрались не только боевые друзья, их дети и родственники, но и просто земляки, которые чтят военную историю и героическую память нашей страны. Фото: Павел Ворожцов

В числе участников митинга есть люди, в чьих руках – штандарты «Бессмертного полка» с портретами родственников, участников войны в Афганистане. Фото: Павел Ворожцов