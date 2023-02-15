Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с председателем Союза журналистов России

Евгений Куйвашев обсудил с Владимиром Соловьевым ряд вопросов. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев обсудили вопросы взаимодействия региональных властей и представителей медиасообщества, сообщает департамент информационной политики региона.

"Мы тесно и конструктивно взаимодействуем с региональным отделением Союза журналистов. Ведь, кроме прочего, его председатель Александр Юрьевич [Левин] возглавляет также Общественную палату Свердловской области. Уверен, что поддержание традиции взаимодействия с нашим журналистским сообществом и впредь будет иметь серьезный позитивный эффект", — сказал губернатор.

Он особо отметил роль Союза журналистов и его областного отделения в работе с ветеранами профессии и юными корреспондентами.

"Мы готовим регулярный рейтинг наших отделений, и отделение в Свердловской области — всегда в двадцатке лучших. Мы всегда приводим примеры, в том числе как сделан в Свердловской области Дом журналистов. Благодарю вас за поддержку Домжура и Союза. Рассчитываю, что наше взаимодействие будет продолжаться и дальше. У нашей команды — очень большие планы", — сказал Владимир Соловьев.

Владимир Соловьев приехал в Екатеринбург, чтобы принять участие в отчетно-выборной конференции Свердловского творческого союза журналистов. Также председатель Союза журналистов России проведет встречу со студентами УрФУ.

Напомним, ранее Владимир Соловьев предложил приравнять военных журналистов к участникам боевых действий.