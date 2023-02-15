УрФО стал лидером в России по расселению людей из аварийного жилья

Наибольший объем аварийного жилья расселен в Уральском федеральном округе. Фото: Галина Соловьева

В России продолжается реализация программы переселения из аварийного жилищного фонда. Наибольший объем аварийного жилья расселен в Уральском федеральном округе: здесь жилищные условия улучшили более 100 тысяч человек. Об этом рассказал заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Расселение аварийного фонда проходит в рамках проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда".

"Только за первый месяц этого года 3,87 тысячи граждан страны переехали в новое жилье из аварийного. К 1 февраля жилищные условия благодаря нацпроекту улучшили 474,47 тысячи человек, а общая площадь расселенного жилья составила 7,99 млн кв. м", — сообщил Марат Хуснуллин.

За время выполнения программы наибольший объем аварийного жилья расселен в Уральском федеральном округе: жилищные условия здесь улучшили 108 810 граждан, сообщается на сайте Правительства России.

Ранее "Областная газета" рассказывала о том, что в Свердловской области строят дома для переселенцев из ветхого, аварийного жилья.