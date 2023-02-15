Власть и медиа

Евгений Куйвашев (справа) и Владимир Соловьёв отметили большой вклад свердловских журналистов в развитие гражданского общества. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ провел встречу с председателем Союза журналистов России (СЖР), членом Совета по правам человека при президенте РФ Владимиром СОЛОВЬЁВЫМ, который находится в Екатеринбурге с рабочим визитом. Стороны обсудили вопросы взаимодействия региональных властей и представителей медиасообщества.

Владимир Соловьёв приехал в Екатеринбург для участия в 24-й отчетно-выборной конференции Свердловского творческого Союза журналистов (СТСЖ).

«Мы тесно и конструктивно взаимодействуем с региональным отделением Союза журналистов. Ведь, кроме прочего, его председатель Александр Юрьевич [Левин] возглавляет также Общественную палату Свердловской области. Уверен, что поддержание традиции взаимодействия с нашим журналистским сообществом и впредь будет иметь серьезный позитивный эффект», – сказал Евгений Куйвашев.

Глава региона особо отметил роль Союза журналистов и его регионального отделения в работе с ветеранами профессии и юнкорами.

«Мы готовим регулярный рейтинг наших отделений, и отделение в Свердловской области – всегда в «двадцатке» лучших. Мы всегда приводим примеры, в том числе как сделан в Свердловской области Дом журналистов. Благодарю вас за поддержку Домжура и Союза. Рассчитываю, что наше взаимодействие будет продолжаться и дальше. У нашей команды очень большие планы», – сказал Владимир Соловьёв.

Для Владимира Соловьёва это не первый визит на Средний Урал. Он хорошо знаком с работой СТСЖ и не раз отмечал, что у Союза журналистов России хорошая опора в регионах, и в частности – в Свердловской области, где работает одна из мощнейших организаций. В конце прошлого года ей исполнилось 65 лет.

По данным Роскомнадзора, сейчас на Среднем Урале работает около тысячи средств массовой информации. Многие представители медиасообщества состоят в Свердловском творческом Союзе журналистов

В 2015 году СТСЖ обрел свой дом: исторический особняк в центре Екатеринбурга был отреставрирован по решению главы региона. На открытии Дома журналистов, 8 сентября 2015 года, губернатор Евгений Куйвашев и председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.

С тех пор Домжур стал популярной площадкой для проведения встреч, брифингов, пресс-конференций, взаимодействия журналистов как друг с другом, так и с представителями власти, бизнеса, культуры, спорта и т. д.

Завтра Владимир Соловьёв встретится со студентами факультета журналистики УрФУ.

«Четвертая власть» На Среднем Урале работает одна из лучших журналистских школ страны. Подготовкой кадров занимается департамент «Факультет журналистики» УрФУ (ранее – факультет журналистики Уральского государственного университета имени А. М. Горького. – Прим. «ОГ»), который два года назад отметил свое 85-летие. К слову, журфаку МГУ в этом году исполняется всего 71 год. Уральский журфак выпустил более 8 000 специалистов для работы в средствах массовой информации, сделавших не только успешную профессиональную, но и политическую карьеру. В их числе председатель Свердловского творческого Союза журналистов и председатель Общественной палаты региона Александр Левин, Уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова, депутат Госдумы Андрей Кузнецов, генеральный директор АО «Бизнес Ньюс Медиа» (издатель газеты «Ведомости») Михаил Нелюбин, директор по коммуникациям Национальной медиагруппы Анна Айбашева, журналист телеканала «Россия-1», ведущий «Прямой линии с Владимиром Путиным» Павел Зарубин, ведущая телеканала «РБК» Элина Тихонова, заместитель руководителя пресс-службы Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) Вадим Челиков. И сегодняшние выпускники уральского журфака успешно трудятся в газетах, журналах и сетевых СМИ, на радио и телевидении, многочисленных интернет-порталах, в издательствах, PR-структурах и рекламных агентствах.

Журналист и командор 2023 год в Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев объявил Годом Владислава Крапивина – детского писателя, сценариста, журналиста и педагога, который также является выпускником журфака УрГУ. В честь него в 2021 году здесь открыта именная аудитория № 438. Сам писатель учился на журфаке с 1956 по 1961 год. В дальнейшем он не только применял свои знания в своей профессиональной работе, но и делился ими с воспитанниками созданного им отряда «Каравелла». В сентябре 2021 года губернатор Евгений Куйвашев подписал указ об увековечении памяти создателя легендарной «Каравеллы», тогда же возникли проект «Командорские острова» и идея создать в городе несколько немузейных площадок, рассказывающих о жизни и творчестве писателя.